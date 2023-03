वोटर आईडी-आधार पर बड़ा अपडेट! सरकार ने बढ़ा दी लिंक करने की डेडलाइन, कब तक रहेगी यह सुविधा

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने वोटर आईडी और आधार लिंक (link Voter ID with Aadhaar card) करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इससे कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब यह सुविधा अगले साल तक रहेगी और अगर कोई कार्ड धारक वोटर आईडी व आधार को लिंक करने में असफल रहता है तो भी उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह काम पूरी तरह वॉलेंटरी है, जिसका कई तरह से फायदा भी मिलेगा.

सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अभी तक वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की आखिरी डेट 1 अप्रैल, 2023 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है. यानी कार्ड धारकों को यह काम निपटाने के लिए पूरे 1 साल का अतिरिक्‍त समय दिया गया है. सरकार ने यह भी कहा है कि आधार और वोटर आईडी को लिंक करने का काम पूरी तरह स्‍वैच्छिक है और इसे जरूरी नहीं रखा गया है. अगर कोई व्‍यक्ति इस काम को पूरा करने में असफल रहता है तो उस पर किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं की जाएगी. हालांकि, चुनाव आयोग ने दोनों कार्ड लिंक करने के कई फायदे भी बताए हैं. आयोग का कहना है कि इससे सही मतदाता की पहचान और एक ही लोकसभा क्षेत्र में समान नाम से दो पंजीकरण होने को रोका जा सकता है.

कॉल और एसएमएस से बन जाएगा काम

वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से किया जा सकता है. आप चाहें तो मोबाइल से मैसेज भेजकर या फिर कॉल करके भी लिंकिंग का काम पूरा कर सकते हैं. SMS के जरिये लिंक कराने के लिए अपने आधार और वोटर आईडी का नंबर लिखकर 166 या 51969 पर SMS करना होगा. इसके लिए ECILINK<SPACE><EPIC No.>< SPACE><Aadhaar No.> के फॉर्मेट में मैसेज करना होगा. आप चाहें तो 1950 नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करके अपना वोटर आईडी और आधार नंबर बताकर उसे लिंक करा सकते हैं.

Govt | Extends Last Date To Link Voter ID W/Aadhaar Card To Mar 31, 2024 From Apr 1, 2023 (linking is not mandatory)

As per govt notification: No application for inclusion of name in electoral roll shall be denied & no entries will be deleted if one fails to furnish Aadhaar no. pic.twitter.com/5kl73037Rq

