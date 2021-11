Aadhaar से IRCTC अकाउंट को करें लिंक, एक महीने में बुक हो जाएंगे 12 टिकट, जानिए क्या है प्रोसेस?

नई दिल्ली. रेल टिकट बुक (Train ticket booking) करने के लिए अब अधिकतर लोग ऑनलाइन पोर्टल का सहारा लेते हैं, लेकिन IRCTC के नियम के मुताबिक, एक यूजर आईडी से महीने में सिर्फ 6 टिकट तक ही बुक हो सकते हैं. हालांकि आप चाहे तो एक महीने में 12 टिकट भी कटा सकते हैं. आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने यात्रियों को खास सुविधा देते हुए 1 महीने में 12 ट्रेन टिकट बुक करने की अनुमति दी है. इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड IRCTC के अकाउंट से जोड़ना होगा. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसमें कुछ ही मिनट लगते है.

ऐसे करें आधार को लिंक

1. IRCTC को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको http://www.irctc.co.in पर जाना होगा. इसके बाद सारे लॉग इन विवरण दर्ज करके साइन इन करना होगा.

2. अब आप MY ACCOUNT विकल्‍प पर टैब करें और Link Your Aadhar का विकल्‍प पर क्लिक करना होगा. जिसमें आप आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करेंगे.

3. उसके बाद आप अलग -अलग खाने में अपना आधार नंबर और वर्चुअल आईडी जैसे विवरण दर्ज करेंगे.

4. फिर चेक बॉक्स में जाकर Send OTP बटन दबाएंगे.

5. इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएंगा.

6. फिर आप उसके बाद वेरिफाई बटन पर जाकर क्लिक करेंगे.फिर आपको आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा.

7. एक बार केवायसी पूरा हो जाने पर आपका आधार आईआरसीटीसी से लिंक हो जाएगा.

8. फिर आपके स्क्रीन पर इसके लिए एक कंफ्मेशन लिंक भी आएंगा. इतना हो जाने पर एक बार फिर लॉग आउट करके आईआरसीटीसी के साइट पर लॉगइन करेंगे.

9. अपना आधार, केवायसी स्टेटस चेक करने के लिए आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाकर MY ACCOUNT ऑप्शन पर Link Your Aadhar लिंक पर जाकर चेक कर सकते है.

जानिए आगे क्या करें?

टिकट बुक करने की प्रक्रिया की बात करें तो लॉग आउट के बाद दोबारा आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए ट्रेन की जांच कर सकते है. अपनी पसंद की ट्रेन चुनने के बाद आप बुकिंग और पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे. यहां पर आप अपनी पसंद की ट्रेन चुनकर सीट और क्लास का चुनाव भी कर सकते है. यहां की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप NEXT बटन के जरिए पैसेंजर इनपुट पेज पर जाएंगे.जहां आपको पैसेंजर की डिटेल भरनी होगी. उसके बाद आप पेमेंट की प्रक्रिया को पूरी करें.

