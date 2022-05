एयरपोर्ट पर स्थानीय कारीगरों के प्रोडक्ट्स की होगी बिक्री, AAI की सेल्फ सेल्फ ग्रुप से भागीदारी

नई दिल्ली. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई (AAI) ने विभिन्न एयरपोर्ट्स पर सेल्फ सेल्फ ग्रुप्स (SHG) को जगह देनी शुरू कर दी है, जहां इन ग्रुप्स से जुड़े कारीगर स्थानीय स्तर पर विकसित अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री कर सकेंगे.

AVSAR पहल के तहत मौका

क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए ‘बिक्री स्थल के रूप में एयरपोर्ट’ यानी ‘अवसर’ (Airport as Venue for Skilled Artisans of the Region- AVSAR) पहल के तहत सेल्फ सेल्फ ग्रुप अगरतला, कुशीनगर, उदयपुर और मदुरै समेत एयरपोर्ट्स पर अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन पहले से कर रहे हैं.

एएआई ने बताया कि वाराणसी, कालीकट, कोलकाता, कोयंबटूर और रायपुर समेत कई अन्य शहरों के एयरपोर्ट्स पर भी संबंधित राज्यों सरकारों के समन्वय से स्थानीय समूहों को प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए जगह दी जाएगी. विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, रायपुर, सिलचर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट के एयरपोर्ट पर भी स्थानीय ग्रुप्स को जगह देने की प्रक्रिया चल रही है.

यात्रियों को स्थान विशिष्ट की विरासत और लोकाचार से परिचय

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने कहा, ‘‘अवसर पहल का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप को एयरपोर्ट्स पर न केवल एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है बल्कि यात्रियों को स्थान विशिष्ट की विरासत और लोकाचार से परिचित करवाना भी है.

एयरपोर्ट पर दी जाती है 100-200 वर्गफुट की जगह

इन ग्रुप्स को एयरपोर्ट पर 100-200 वर्गफुट की जगह दी जाती है जहां ग्रामीण महिलाओं और कारीगरों द्वारा बनाए प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन होता है.

