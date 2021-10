Adani Group ने संभाला तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन

तिरुवनंतपुरम. दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) की अगुआई वाले अडानी ग्रुप (Adani Group) ने तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Thiruvananthapuram International Airport) के संचालन, प्रबंधन और विकास की जिम्मेदारी संभाल ली है. एयरपोर्ट के औपचारिक अधिग्रहण की घोषणा करते हुए ग्रुप ने एक ट्वीट किया है. ग्रुप ने यह ट्वीट अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं में गुरुवार आधी रात के बाद किया.

ट्ववीट में कहा गया है कि ‘भगवान के अपने देश में’ यात्रियों की सेवा और उनका स्वागत करना सौभाग्य की बात है. अडानी ग्रुप ने कहा, ”जीवन को यात्रा के बेहतरीन अनुभवों से जोड़ते हुए हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब अच्छाई का प्रवेश द्वार है. हमें हरे-भरे, सुंदर समुद्र तटों और उत्तम व्यंजनों से युक्त भगवान के अपने देश में यात्रियों की सेवा करने और उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिला है.”

