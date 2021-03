कमाई का मिलेगा शानदार मौका! अडानी ग्रुप की ये कंपनी लाएगी 5000 करोड़ का IPO, जानें डिटेल्स में

शेयर मार्केट (Share market)में जोश को देखते हुए एक के बाद एक आईपीओ का तांता लग गया है. इनिशिल पब्लिक आफरिंग यानी आईपीओ (IPO) में रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल रहे हैं. Adani Wilmar भी निवेशकों के इस जोश का फायदा उठाने की तैयारी में है. Fortune ब्रैंड नेम से खाने का तेल बनाने वाली Adani Wilmar बाजार में 5000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की तैयारी में है. इसके लिए कंपनी ने इंवेस्टमेंट बैंकर और लीगल एडवाइजर की नियुक्ति भी कर ली है. हालांकि, इस खबर पर अडानी विल्मर और जेपी मॉर्गम ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.लाइव मिंट की खबर के मुताबिक Adani Wilmar ने अपने इस प्रस्तावित आईपीओ के प्रबंधन के लिए JP Morgan और Kotak Mahindra Capital को लीड मैनेजर नियुक्त किया है. JP Morgan और Kotak Mahindra Capital ने इस आईपीओ के draft red herring prospectus पर काम भी शुरू कर दिया है. बता दें कि Adani Wilmar, Adani Enterprises Ltd और Wilmar International Ltd के बीच मिलकर बनी समान भागीदारी वाली ज्वाइंटवेंचर है.इस IPO के तहत शेयरों के फ्रेश इश्यू और JV partners के शेयरों की बिक्री दोनों तरीकों से पूंजी जुटाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी इस पर चर्चा ही हुई है कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. अगर यह आईपीओ सफलता के साथ बाजार में आ जाता है तो अडानी विल्मर, अडानी ग्रुप की बाजार में लिस्ट होने वाली सातवीं कंपनी होगी. अडानी ग्रुप की अन्य दूसरी कंपनियां जो लिस्ट हैं इनमें Adani Enterprises, Adani Ports and Special Economic Zones Ltd, Adani Transmission Ltd, Adani Power Ltd, Adani Total Gas Ltd और Adani Green Energy Ltd शामिल हैं.अडानी विल्मर खाने के तेल बनाने वाली बड़ी कंपनी है जो सोयाबीन, सरसों, सन फ्लावर, राइस ब्रॉन का तेल बनाती है. भारत में कंपनी के फॉर्च्यून ब्रांड के खाद्य तेल की 20 फीसदी हिस्सेदारी है. देश भर में कंपनी की 40 यूनिटें हैं. जहां प्रतिदिन 16,800 टन से ज्यादा तेल की रिफाइनिंग होती है. इसकी पैकेजिंग कैपिसिटी 12,900 टन प्रति दिन है. अडानी विल्मर बासमती राइस, दालों, सोया चंक और आटे के पैकेजिंग कारोबार में भी है. कंपनी दुनिया भर के 19 से ज्यादा देशों को निर्यात करती है.