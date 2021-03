टाटा समूह बिगबास्केट के बाद ‘जस्ट डायल’ में भी निवेश की कर रहा तैयारी, साेमवार काे शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट

नई दिल्ली. अलीबाबा-समर्थित ऑनलाइन किराना स्टार्टअप बिगबास्केट में भारतीय समूह टाटा समूह के 68 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी के साथ एक नई खबर भी आ रही है. बताया जा रहा है कि टाटा जस्ट डायल में भी निवेश की तैयारी कर रहा है. लोकल सर्च इंजन जस्ट डायल (Just Dial) ने IPL 2021 में विज्ञापन के लिए Star India के साथ Co-Presenting Sponsor बनने का करार के बाद साेमवार काे वैसे ही just Dial के शेयर में साेमवार काे 10% का अपर सर्किट लगा है. IPL का Co-Presenting Sponsor बनने के बाद टाटा डिजिटल (Tata Digital) ई-कॉमर्स मार्केट को लेकर Just Dial के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशने की खबर ने भी Just Dial के स्टॉक्स को आज सपोर्ट दिया.

कंपनी के शेयर आज 10% की तेजी के साथ 963.95 रुपये पर बंद हुए, जबकि शुक्रवार को इसके स्टॉक्स 876.35 रुपये पर बंद हुए थे. खबर है टाटा और जस्ट डायल के बीच निवेश काे लेकर दोनों कंपनियों के बीच शुरुआती दौर की बातचीत जारी है. अक्टूबर 2020 में जस्ट डायल ने कहा था कि वाे जल्द ही अपना बिजनेस टू बिजनेस (B2B) लॉन्च करेगी जिसे मार्केट में जेडी मार्ट के नाम से पहचाना जाएगा. जस्ट डायल के नए प्लेटफॉर्म के लिए संभावित और उत्साह इस तथ्य के साथ आता है कि कंपनी के पास पहले से ही बाजार में मजबूत पैर जमाने और एक वफादार उपयोगकर्ता आधार है.

वित्तीय सेवा फर्म यूबीएस की अक्टूबर 2020 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी जेडी मार्ट को बेचने के लिए अपने पहले से मौजूद 140 मिलियन यूनिक उपभाेक्ता और 100,000 सशुल्क बी 2 बी ग्राहकों का लाभ उठा सकेगी. JD की मुख्य ताकत इसकी बड़ी बिक्री बल (9,000) है , जिसे नए प्लेटफॉर्म को मॉनिटाइजिंग करने में सहायता करनी चाहिए .

जेडी मार्ट का देश के सबसे पुराने ई - कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडियामार्ट से कॉम्पिटिशन है , जाे 24 सालाें से बिना किसी चैलेंज के चल रहा है. दिलचस्प बात यह है कि टाटा कथित तौर पर इंडियामार्ट के साथ पहले भी बातचीत कर चुकी है. हालांकि , एक एक्सचेंज फाइलिंग में इंडियामार्ट ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था कि इसे लेकर टाटा समूह के साथ कोई चर्चा नहीं हुई थी.