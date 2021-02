नई दिल्ली. देश में लॉकडाउन के दौरान टेक्नाेलॉजी इंडस्ट्री (Technology Industry) में 90 फीसदी काम घर से ही (Work From Home) हाे रहा था. अब भी इतने ही लाेग घराें से काम कर रहे हैं. विप्रो के संस्‍थापक अजीम प्रेमजी ने बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की मौजूदगी में चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (Chamber of Commerce and Industry) के कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार महामारी के नियंत्रण में आने के बाद भी इस हाइब्रिड मॉडल काे प्राेत्साहित करे. इस मॉडल से देश काे फायदा हाेगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं काे घर से काम करने का विकल्प मिलेगा.

सरकार की योजनाएं और सहायता कार्यक्रम बड़े पैमाने तक पहुंचे

अजीम प्रेमजी ने कहा कि टेक्नाेलॉजी न सिर्फ बिजनेस बल्कि इंसानाें के लिए भी लाइफ लाइन बन रही है. टेक्नाेलॉजी ने यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि सरकार की सामाजिक योजनाएं और सहायता कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आबादी तक पहुंच पाएं. टियर -2 शहरों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता ने कई व्यवसायों को फलने-फूलने में काफी मदद की है.

परोपकार हमेशा भारत की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है

देश के सबसे बड़े दानवीर उद्यमियों में शामिल प्रेमजी ने लोगों को परोपकार के कुछ कार्यों से जुड़ने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'परोपकार की संस्कृति भारत की बुनियाद है, जाे हमेशा से हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है.' उन्हाेंने जाेर दिया कि हमें इस बात काे भूलना नहीं चाहिए और धर्म के साथ साथ दान के कार्याें काे भी करते रहना चाहिए.