नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आर्ट इंटरनेट पर नई ट्रेंडिंग चीज बन गई है. यूजर्स सोशल मीडिया पर अपने आर्ट्स शेयर कर रहे हैं. हाल में ही सोशल मीडिया साइट पर किसी व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी Elon Musk की बचपन की फोटो बना दी. छोटे बच्चे के अंदाज में एलन मस्क की यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. ट्विटर यूजर जेरोम पॉवेल ने बच्चे के रूप में मस्क की एआई जेनरेट की गई तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ब्रेकिंग: एलन मस्क कथित तौर पर कुछ एंटी एजिंग फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन यह हाथ से निकल गया.

कुछ दिन पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से Elon Musk को भारतीय दूल्हे के रूप में दिखाया गया था, मस्क ने भी इस तस्वीर पर मजेदार कमेंट किया है. 4 जून को पोस्ट किए गए इस ट्वीट को अब तक 4 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

एलन मस्क ने किया मजेदार कमेंट

इस फोटो में एलन मस्क को वाइट शर्ट के साथ ब्राउन कलर की डांगरी पहने बच्चे के रूप में दिखाया गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई Elon Musk की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद टि्वटर के सीईओ ने लिखा, “मुझे लगता है कि मैंने एंटी एजिंग सोलुशन का कुछ ज्यादा ही डोज़ ले लिया है.” इसके साथ ही उन्होंने एक बेबी इमोजी शेयर की है.

BREAKING: Elon Musk was reportedly working on some anti aging formula but it got way out of hand pic.twitter.com/uvAkWI3FgT

— Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 3, 2023