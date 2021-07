₹13 लाख में दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में खरीदें आलीशान घर, 8 जुलाई को लगा सकेंगे ई-बोली, जानें डिटेल

अगर आप दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में घर खरीदने (Own flat or property) का सपना देख रहे हैं तो आप जल्द ही अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं. दरअसल, एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया (Air India) अब देश के कई शहरों में अपने फ्लैट और अन्य प्रॉपर्टी (इसमें residential, commercial and plots शामिल हैं) बेचने की योजना बना रही है. एयर इंडिया इसके जरिए उसे 250-300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है. यह प्रॉपर्टी देश के 10 बड़े शहरों के रिहायशी इलाकों में स्थित है. कंपनी इसके लिए ई-बोली (Online auction) का आयोजन करेगी. यह 8 जुलाई, 2021 से शुरू होगी और 9 जुलाई, 2021 को बंद होगी.मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक, इन यूनिट्स की शुरुआती बोली 13.3 लाख रुपये से शुरू है. ग्राहक लगभग 150 करोड़ रुपये तक बोली लगा सकेंगे. इस बार की नीलामी स्लाॅट में कई संपत्तियां ऐसी हैं, जिन्हें पहले भी कई बार बिक्री के लिए रखा जा चुका है.एयर इंडिया द्वार जारी नोटिस के मुताबिक, मुंबई में एक आवासीय प्लॉट और फ्लैट, नई दिल्ली में पांच फ्लैट, बंगलुरू में एक आवासीय प्लॉट और कोलकाता में चार फ्लैट है. कंपनी इन सभी संप्पतियों को बेचेगी. इसी तरह औरंगाबाद में एक बुकिंग कार्यालय और स्टॉफ क्वॉर्टर, नासिक में 6 फ्लैट, नागपुर में बुकिंग ऑफिस, भुज में एयरलाइन का हाउस और एक आवासीय प्लॉट और तिरुवनंतपुरम में एक आवासीय प्लॉट और मंगलुरू में दो फ्लैट हैं.एयर इंडिया ने खरीदारों को आकर्षित करने के लिए इनमें से कुछ संपत्तियों, विशेष रूप से टियर 1 शहरों में आरक्षित मूल्य कम कर दिया है. यानी टियर 1 शहरों में एयरलाइन कंपनी संप्तति खरीदने पर विशेष छूट देगी. एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा. अधिकारी के मुताबिक, इन संपत्तियों में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती की गई है.