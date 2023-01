Air India Offer: एयर इंडिया ने 1700 रुपये में पेश की फ्लाइट टिकट, 50 से ज्यादा जगहों पर घुमने का मौका, फटाफट करें बुक

Air India Flight Ticket Offer: टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने सस्ती टिकटों की घोषणा की है. कंपनी रिपब्लिक डे सेल लेकर आई है जिसमें साल की सबसे सस्ती टिकटों की घोषणा की गई है. ये रियायती टिकट इकोनॉमी क्लास में उपलब्ध होंगे. इस सेल दौरान 49 से ज्यादा शहरों को लिस्ट में जोड़ा गया है. जिससे आप अपनी पसंद की जगह आराम से घुम सकते हैं. इसके तहत कंपनी मात्र 1705 रुपये की शुरुआती कीमत पर हवाई सफर ऑफर कर रही है. तो चलिए जानते हैं इस ऑफर के बारे में.

अब आप चाहे परिवार के साथ ड्रीम हॉलीडे टूर पर जाना चाह रहे हों या बिजनेस ट्रैवल प्लान किया हो, कोई भी एयर इंडिया के व्यापक घरेलू नेटवर्क पर इन भारी छूट वाले टिकटों को प्राप्त कर सकता है. कंपनी की यह पेशकश घरेलू उड़ानों पर लागू होंगी.

#FlyAI: It’s time to plan your vacation with the #FlyAISale! Book your flights to 49+ domestic destinations at all-inclusive fares starting from Rs. 1705!

Book now: https://t.co/8qb1U3643B

Terms and conditions apply.#NonStopFlights #NonStopExperiences

— Air India (@airindiain) January 21, 2023