Air India 20 अगस्त से शुरू करेगी 24 नई घरेलू उड़ानें, कौन से रूट पर चलेंगी फ्लाइट्स? चेक करें डिटेल

हाइलाइट्स देश में हवाई यात्रियों की संख्‍या में अब लगातार इजाफा हो रहा है. यात्रियों की बढ़ती संख्‍या का फायदा उठाने के लिए ही एयर इंडिया ने अतिरिक्‍त उड़ानें संचालित करने का फैसला लिया है. सरकार ने विमान कंपनियों को किराया निर्धारित करने की छूट देने का भी ऐलान किया है.

नई दिल्‍ली. देश के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्‍छी खबर है. घरेलू विमान कपनी एयर इंडिया ने देश में 24 अतिरिक्‍त उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है. एयर इंडिया का कहना है कि वह इन अतिरिक्‍त उड़ानों परिचालन 20 अगस्‍त से शुरू कर देगी.

एयर इंडिया ने कहा है कि जिन 24 अतिरिक्‍त उड़ानों का परिचालन किया जाएगा उनमें से दो दिल्ली से मुंबई (Delhi to Mumbai), बेंगलुरु और अहमदाबाद (Bengaluru, and Ahmedabad) तथा मुंबई से चेन्नई (Mumbai to Chennai) और हैदराबाद (Hyderabad) के लिए होंगी. इसके अलावा मुंबई—बेंगलुरु (Mumbai-Bengaluru) और अहमदाबाद-पुणे (Ahmedabad-Pune) रूट पर नई फ्लाइट्स भी शुरू की जाएंगी.

अगले साल 16 एयरक्रॉफ्ट और आएंगे सेवा में

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (MD and CEO) कैंपबेल विल्सन (Campbell Wilson) ने कहा कि हम एयरक्रॉफ्ट को सर्विस में वापस लाने के लिए पिछले 6 महीनों से अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हमें खुशी है कि इस कोशिश के बेहतर नतीजे निकल रहे हैं. बता दें कि एयर इंडिया के बेड़े में 70 एयरक्रॉफ्ट (aircraft) शामिल हैं. जिसमें 54 मौजूदा समय में चल रहे हैं. बाकी 16 एयरक्रॉफ्ट साल 2023 की शुरुआत में सेवा में आ जाएंगे.

एयर फेयर कैप हटाने की घोषणा के बाद लिया फैसला

एयर इंडिया ने अतिरिक्‍त उड़ानें संचालित करने का फैसला नागर विमानन मंत्रालय (civil aviation ministry ) के उस बयान के एक दिन बाद उठाया है जिसमें कहा गया था कि साल 2020 में कोविड-19 के कारण हवाई किराए पर लगाए गए कैप को हटा लिया जाएगा. एविएशन मिनिस्ट्री के इस फैसले के बाद एयर इंडिया (Air India), विस्तारा (Vistara), स्पाइसजेट (SpiceJet), इंडिगो (IndiGo) और गोफर्स्ट (GoFirst) जैसी एयरलाइन कंपनियां अपने टिकटों के भाव बढ़ा सकेंगी.

बता दें कि कोरोना काल में एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए टिकटों को का अधिकतम और निम्‍नतम किराया सरकार ने निर्धारित कर दिया था. इससे एयरलाइन कंपनियां किसी खास रूट पर एक निश्चित तौर पर ऊपरी और निचली सीमा से ज्यादा टिकट के भाव नहीं रख सकती हैं.

