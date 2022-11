Alert! फर्जी इंस्टैंट लोन ऐप्स कर सकते हैं बैंक अकाउंट खाली, फर्जीवाड़े से बचने के लिए SBI ने दिए ये सेफ्टी टिप्स

नई दिल्ली. देश में बैंकिंग फ्रॉड (Banking Fraud) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ये फ्रॉड नए-नए तरीकों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं. इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) लगातार लोगों को आगाह करता रहा है. इसी कड़ी में साइबर सुरक्षा के अपने प्रयासों के तहत, एसबीआई (SBI) ने इंस्टैंट लोन ऐप्स के मामले में यूजर्स के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस जारी किए हैं.

एसबीआई ने मंगलवार को एक ट्वीट जारी कर अपने करोड़ों ग्राहकों से अलर्ट रहने की अपील की है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को इंस्टैंट लोन ऐप्स के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि वे संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या फर्जी कंपनी को जानकारी देने से बचें. बैंक ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी भी साइबर क्राइम की जानकारी मिलती है, तो तुरंत वेबसाइट cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें.

Please refrain from clicking on suspicious links or giving your information to a company posing as a Bank or Financial Company.

Report cybercrimes at – https://t.co/UPv14vfdd3#SBI #AmritMahotsav #NationWideAwarenessCampaign2022 #StayVigilant #CyberSafety@RBI pic.twitter.com/GTjpCeXyAy

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 22, 2022