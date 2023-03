नई दिल्ली. देश में साइबर फ्रॉड के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है वरना एक गलत क्लिक आपको कंगाल कर सकता है. आजकल फर्जी एसएमएस के जरिए लोगों से धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं. ठग लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने की कोशिश कर रहे हैं. एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और एसबीआई (SBI) जैसे प्रमुख बैंकों के ग्राहक प्रभावित हो रहे हैं.

हालांकि, बैंक अपने ग्राहकों को ऐसे मैसेज से हमेशा अलर्ट रहने और बचने की सलाह देते हैं. स्कैमर्स जो धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजते हैं जो स्वयं बैंकों से प्रतीत होते हैं. वे लोगों से अपने अकाउंट के विवरण या पैन कार्ड की जानकारी को अपडेट करने के लिए कहते हैं.

ठग भेज रहे इस तरह का मैसेज

ठगों की ओर से एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को यह मैसेज मिल रहा है- “एचडीएफसी अकाउंट के लिए केवाईसी अपडेट तुरंत करें! कृपया https://rb.gy/xaotao0 पर क्लिक करके इसे अपडेट करें अन्यथा आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा धन्यवाद.”

🚨Fraud Alert🚨

Protect yourself from fraudsters! Always check that messages from HDFC Bank come from the official ID HDFCBK/HDFCBN & links start with https://t.co/2OvsJHFOct.

Do not click on links or respond to unknown numbers requesting PAN/KYC updates or other banking info.

— HDFC Bank (@HDFC_Bank) February 27, 2023