पैसेंजर के लिए पहली बार उड़ान भरेगी मेड इन इंडिया प्लेन, कल से शुरू होगी डिब्रूगढ़-पासीघाट हवाई सेवा

नई दिल्ली. मेड इन इंडिया एयरक्रॉफ्ट डॉर्नियर 228 (Dornier 228) अपनी पहली कमर्शियल उड़ान के लिए तैयार है. पूर्वोत्तर के राज्यों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना के तहत मंगलवार से इसका संचालन शुरू किया जा रहा है. अभी तक भारत निर्मित इस विमान का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता था. 17 सीटों वाले इस विमान को सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ( Hindustan Aeronautics Limited) ने बनाया है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई है कि डॉर्नियर 228 कमर्शियल उड़ान के लिए तैयार है. मंगलवार से डिब्रूगढ़-पासीघाट हवाई मार्ग पर पैसेंजर के लिए इसकी सेवा शुरू हो जाएगी. इस हवाई सेवा का संचालन सरकारी एयरलाइंस कंपनी अलायंस एयर करेगी.

Alliance Air takes delivery of its first Made in India Dornier 228. The 17-seater non-pressurized Dornier 228 with an AC cabin capable of day & night operations. The light transport aircraft will facilitate regional connectivity in north eastern states and better connectivity . pic.twitter.com/5IhV7mgfsR

— Alliance Air (@allianceair) April 7, 2022