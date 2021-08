अमारा राजा बैटरीज 37 करोड़ रुपये में लॉग 9 की 11.36 फीसदी हिस्सेदारी लेगी

हैदराबाद . अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड (एआरबीएल) ने सोमवार को कहा कि वह अपनी रणनीतिक पहल के तहत लगभग 37 करोड़ रुपये में बैटरी-टेक और डीप-टेक स्टार्ट-अप लॉग 9 मैटेरियल्स साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड में 11.36 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी.

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इस निवेश से भारत के नवोदित उन्नत बैटरी क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलेगा. लॉग 9 ने एक बयान में कहा कि एआरबीएल की साझेदारी से लॉग 9 की वर्तमान परियोजनाओं में अनुसंधान और विकास कार्यों को गति मिलेगी.

एआरबीएल के कार्यकारी निदेशक विक्रमादित्य गौरीनेनी ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि दोनों संस्थाएं महत्वपूर्ण तालमेल कायम कर सकती हैं, जिसके चलते पारस्परिक दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं.’’

Reliance की न्यू सोलर एनर्जी कंपनी Ambri में करेगी 5 करोड़ डॉलर का निवेश

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड (Reliance New Energy Solar Ltd) पॉल्सन एंड कंपनी (Paulson & Co), इंक के बिलगेट्स और कुछ अन्य दिग्गज निवेशक के साथ Ambri Inc में 144 करोड़ डॉलर का निवेश करेंगे.

अंबरी इंक (Ambri Inc) अमेरिका की एक एनर्जी स्टोरेज कंपनी है. इस निवेश से कंपनी के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजनेस की अच्छी ग्रोथ होगी. RNSEL कंपनी में 4.23 करोड़ शेयरों के अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी.

अंबरी ने पेटेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर 4-24 घंटों तक चलने वाली लिथियम-आयन बैटरी को डिजाइन किया है. RNESL और अंबरी भारत में एक बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण सुविधा स्थापित करने पर भी चर्चा कर रहे हैं जोकि रिलायंस के हरित ऊर्जा पहल की लागत को बड़े लेवल पर कम कर सकता है.

Ambri की तरफ से आए एक बयान में कहा है कि इन निवेशों से कंपनी को अपने लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर विकसित और कमर्शियलाइज करने में सहायता मिलेगी.

44वीं एजीएम में कही ये बात

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने 44वीं एजीएम में इस बात का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि कंपनी अपने environment-friendly initiatives के तहत 4 गीगा फैक्ट्रर लगाएगी. इसके अलावा 2021 में कंपनी की NEW ENERGY BIZ लॉन्च करने की योजना है जिसमें RIL की लीडरशिप होगी. इस योजना के तहत कंपनी धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना करेगी, जिसके तहत 4 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी.