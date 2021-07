Amazon App Quiz July 15: अमेजन ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 30 हजार रुपये, जानें उत्तर

अमेजन (प्रतीकात्‍मक चित्र)

Amazon App Quiz July 15, 2021: अमेजन ऐप क्विज में आज आपको 30 हजार रुपये जीतने का मौका मिल रहा है और इनामी राशि आपके अमेजन पे बैलेंस में ऐड हो जाएगी. News18Hindi

Amazon App Quiz July 15, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) रोज अपने यूजर्स के लिए एक क्विज लेकर आती है जिसे जीतने के बाद ढेरों इनाम मिलते हैं. आज भी अमेजन ऐप (Amazon App) पर यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 30 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 30 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- Which National Park, That Launched Night Safaris In March 2021, Is Home To One Of The Highest Density Of Royal Bengal Tigers In The World?

जवाब- Bandhavgarh National Park



2. सवाल- Iranaitivu Island In The Gulf Of Mannar, In News As A Proposed Burial Site For COVID-19 Victims, Is A Part Of Which Country?

जवाब- Sri Lanka



3. सवाल- Who Was The First Player To Win Man Of The Match For India In An ODI In 2021?

जवाब- Shikhar Dhawan



4. सवाल- This Creature Is The National Animal Of Which Country?

जवाब- Scotland



5. सवाल- What Do The Initials Written On This Candy Stand For?

जवाब- Mars And Murrie

