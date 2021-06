Amazon App Quiz June 25: अमेजन ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 10 हजार रुपये, जानें उत्तर

अमेजन

Amazon App Quiz June 25, 2021: हम यहां आज के अमेजन ऐप क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं, जिससे आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं. News18Hindi

Amazon App Quiz June 25, 2021. ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर डेली ऐप क्विज (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन आज (25 जून) अपने क्विज में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) के रूप में 10,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज अमेजन के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज हर दिन दोपहर 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 26 जून को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 10 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- What first in India did Tvasta build at the IIT-Madras campus in collaboration with Habitat for Humanity’s Terwilliger Center for Innovation?

जवाब- 3D-printed house



2. सवाल- Which of these Indian companies features in the TIME 100 Most Influential Companies 2021?

जवाब- BYJU’S



3. सवाल- Yanbu Commercial Port is among the ancient ports on the Red Sea. In which country is it located?

जवाब- Saudi Arabia



4. सवाल- Identify this iconic French dish.

जवाब- Ratatouille



5. सवाल- What was the real name of this legendary boxer?

जवाब- Cassius Clay