Amazon App Quiz June 30: घर बैठे जीत सकते हैं 25 हजार रुपये! अमेजन क्विज में मिल रहा है मौका

अमेजन

Amazon App Quiz June 30, 2021: हम यहां आज के अमेजन ऐप क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं, जिससे आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं. News18Hindi

Amazon App Quiz June 30, 2021. ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर डेली ऐप क्विज (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन आज (30 जून) अपने क्विज में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) के रूप में 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज अमेजन के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज बुधवार को रात 12 बजे शुरू हुई और रात 12 बजे तक चलेगी



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 25 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- Parul Debi Das, Who Recently Passed Away, Was The First Female IAS Officer From Which State?

जवाब- Assam



2. सवाल- Litani River And Qaraoun Lake, Which Is In News Due To Heavy Pollution, Is Located In Which Country?

जवाब- Lebanon



3. सवाल- Which Country Recently Became The First Country In The World To Allow Driverless Cars On Roads?

जवाब- UK



4. सवाल- What Colour Is The Centre Scoring Zone Of The Target In This Sport?

जवाब- Gold



5. सवाल- What Type Of Accident Happened At This Place In Ukraine In 1986?

जवाब- Nuclear