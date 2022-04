Amazon Prime Video ने लॉन्च किया पे-पर-व्यू फीचर, अब रेंट पर मूवी देख पाएंगे यूजर्स

नई दिल्ली. लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने भारत में एक नया प्राइम वीडियो स्टोर ट्रांजैक्शन वीडियो-ऑन-डिमांड यानी टीवीओडी (TVoD) लॉन्च करने की घोषणा की है जो इंडीविजुअल मूवी रेंट पर उपलब्ध कराएगी. प्राइम वीडियो ऐप और वेबसाइट के भीतर एक अलग टैब के रूप में मौजूद, पे-पर-व्यू सर्विस को प्राइम सब्सक्राइबर्स के साथ-साथ नॉन-प्राइम सब्सक्राइबर भी एक्सेस कर सकते हैं.

एक बार देखने के लिए 99 रुपये से लेकर 499 रुपये तक का पेमेंट करना होगा. फिल्म खरीद के 30 दिनों के बाद रेंट पर उपलब्ध होगी और एक बार शुरू होने के बाद 48 घंटों के भीतर इसे पूरा करना होगा.

Your Early Access Ticket to New Movies is here🍿🎉

Introducing movie rentals on Prime Video Store: Now rent latest popular movies in English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada, from India and around the world.#EarlyAccessOnPrime pic.twitter.com/kpu6o8iqjB

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022