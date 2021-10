नई दिल्ली. त्‍योहारों के सीजन में अगर अपनों को तोहफे देने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करने वाले हैं तो हम आपको अमेज़न (Amazon) की एक खास वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं. अमेज़न वेयर हाउस (Amazon Ware House) नाम से चलने वाली इस वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) के जरिये आप आधी से भी कम कीमत पर पसंदीदा सामान खरीद सकते हैं. इस साइट पर 10,000 रुपये वाले प्रोडक्ट्स महज 3 हजार रुपये में मिल जाएंगे.

अमेज़न ने चार कैटेगरी में बांटे दिए हैं प्रोडक्‍ट्स

अमेजन वेयर हाउस पर आपको पहली बार के खरीदारों की ओर से लौटाए गए प्रोडक्ट्स या मामूली तौर पर डैमेज्‍ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अमेजन ने इन प्रोडक्‍ट्स को कंडीशन के आधार पर Like New, Very Good, Good और Acceptable कैटेगरी में बांटा है. अमेजन वेयर हाउस पर ग्राहक 12,000 के प्रोडक्‍ट्स की खरीदारी पर करीब 7-8 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. प्रेशर वॉशर (pressure washer) की कीमत ज्‍यादा वेबसाइट पर करीब 20 हजार रुपये से ज्‍यादा है. यही प्रोडक्‍ट अमेजन वेयरहाउस पर महज 13 हजार रुपये के आसपास है. वहीं, नेस्कैफे सिंगल-सर्व कॉफी मशीन की कीमत यहां केवल 2 हजार रुपये है. दूसरी प्रमुख वेबसाइट्स पर इसकी कीमत 7 हजार रुपये तक है.

ये भी पढ़ें- SpiceJet ने दिल्‍ली और तिरुपति के बीच शुरू की वन स्‍टॉप फ्लाइट्स सर्विस, हफ्ते में 3 दिन भरेंगी उड़ान

अमेज़न वेयर हाउस की कस्टमर सर्विस पॉलिसी

अमेज़न वेयर हाउस वेबसाइट से खरीदारी करने वालों को भी अमेज़न की तरह कस्टमर सर्विस मिलती है. इसके अलावा अमेजन की रिटर्न पॉलिसी के तहत ग्राहक यहां से खरीदे गए प्रोडक्ट्स को भी पसंद नहीं आने पर वापस कर सकते हैं. ग्राहकों को प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा. अमेज़न के मुताबिक, वेयर हाउस पर हर प्रोडक्‍ट की वर्किंग कैपेसिटी और फिजिकल कंडीशन टेस्‍ट की जाती है. इसके बाद ही प्रोडक्ट की ग्रेडिंग कर बेचा जाता है.

ये भी पढ़ें- शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.52 लाख करोड़ बढ़ा, HDFC Bank और SBI को सबसे ज्‍यादा फायदा

वेयर हाउस पर हैं 40,000 से ज्‍यादा प्रोडक्‍ट्स

अमेज़न वेयरहाउस के स्टॉक में 40,000 से ज्‍यादा आइटम हैं, जिसे ग्राहक आधी से भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं. ग्राहकों को यहां करीब 34 सेक्शन मिलेंगे. इनमें कंप्यूटर व एक्सेसरीज, घर व रसोई, खिलौने, वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक्स व फोटो समेत काफी कुछ मिलेगा.