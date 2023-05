आनंद महिंद्रा ने यूरोप को क्यों कहा पाखंडी, हरकत ऐसी कि आप भी बोलेंगे- ठीक कहा, क्या है पूरा मामला

Europe Buying Russian Oil: देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक ट्वीट कर यूरोप को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने यूरोप को पाखंडी बताया है. इस ट्वीटर के साथ उन्होंने एक रिपोर्ट साझा की है जिसमें दावा किया गया है कि यूरोप रूस का रिफाइंड फ्यूल (अलग-अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स) भारत से खरीद रहा है. साथ ही यूरोप इसके लिए भारी-भरकम रकम भी चुका रहा है. आनंद महिंद्रा ने इसे यूरोप का पाखंड बताते हुए कहा है कि इसकी कीमत भारी ही होती है.

आनंद महिंद्रा ने लिखा, “पाखंड का दाम बहुत ऊंचा होता है. भारत में शुरू से इस मामले में अपनी बाध्यताओं को लेकर पारदर्शी रहा है.” महिंद्रा ने अपने इस ट्वीट में देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (Foreign Minister S. Jaishankar) को भी टैग किया है. इस पर काफी मजेदार रिप्लाई भी आए हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा है, “कुछ मत बोलिए सर. पैसा आ रहा है अपने पास, आने दो! थोड़ा बहुत आयात बिल कम हो जाएगा उससे, जो चल रहा है चलने दें.”

क्या है रिपोर्ट

आनंद महिंद्रा ने जीरोहेज (ZeroHedge) नामक एक वेबसाइट का आर्टिकल शेयर किया है जिसने यह दावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर किया है. ब्लूमबर्ग ने, ‘रसियन ऑयल स्टिल पावर यूरोप कार विद द हेल्प ऑफ इंडिया’ नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट छापी है. इसमें दावा किया गया है कि यूरोप में डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा आ रहा है. इसके पीछे कारण यह है कि यूरोप इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भारत से खरीद रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में यूरोपियन यूनियन ने रूस से किसी भी तरह कच्चे तेल के आयात पर रोक लगा दी थी. यह प्रतिबंध आगे रिफाइंड फ्यूल पर भी लागू कर दिया गया. हालांकि, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने सस्ते दामों में रूस से तेल लेना शुरू कर दिया. अब यही कच्चा तेल रिफाइंड होकर यूरोप में आ रहा है.

Hypocrisy carries a high price tag…India was transparent about its compulsions from the start… @DrSJaishankar https://t.co/WUNgGzPl8c

— anand mahindra (@anandmahindra) April 30, 2023