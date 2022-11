बद्रीनाथ स्थित देश के आखिरी चाय की दुकान पर UPI पेमेंट से गदगद हुए आनंद महिंद्रा, बोले- जय हो

नई दिल्ली. देश के दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर काफी सक्रिय रहते हैं. वह लोगों से जुड़ने के लिए तरह-तरह की पोस्‍ट भी शेयर करते हैं. अपने मजेदार पोस्ट की वजह से उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है. अब उन्होंने अपने प्रशंसकों को देश की आखिरी चाय की दुकान दिखाई है.

दरअसल, उत्तराखंड के बद्रीनाथ के नजदीक माणा गांव स्थित देश की आखिरी चाय की दुकान पर अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) से पेमेंट किया जा सकेगा. 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस चाय की दुकान पर यह सुविधा मिलने पर आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर खुशी जताई है.

महिंद्रा ने ट्वीट कर लिखा, ”जैसा कि कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यह तस्वीर भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के दायरे और पैमाने को दर्शाती है, जय हो!”

As they say, a picture is worth a thousand words. This captures the breathtaking scope and scale of India’s digital payments ecosystem. Jai ho! 👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/n6hpWIATS0

— anand mahindra (@anandmahindra) November 4, 2022