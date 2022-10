महिंद्रा ने शेयर किया सेना के जांबाजों का फ्री-फॉल वीडियो, लिखा- मुझे बाकी हफ्ते के लिए ऊर्जा से भर दिया

नई दिल्ली. उद्योगपति आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं. वह समय-समय पर इंस्पिरेशनल वीडियोज व कोट्स शेयर करते रहते हैं. बुधवार को उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि इसे देखकर उन्हें बाकी बचे सप्ताह के लिए ऊर्जा से भर दिया.

आनंद महिंद्रा ने यह वीडियो शेयर कर लिखा, “आमतौर पर बुधवार को थकान शुरू होती है. इस समय पर कहीं से मिला हल्का सा समर्थन हफ्ते के आगे के दिनों के लिए ऊर्जा से भर देता है. इस क्लिप ने मुझे वह प्रेरणा दी है. ऐसा करने में हिम्मत लगती है. ये सही मायनों में व्यस्तता है.”

क्या है वीडियो

इस वीडियो को भारतीय वायुसेना की इस्टर्न एयर कमांड के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त अभ्यास करते दिख रहे हैं. वीडियो में स्पेशल फोर्स के कमांडो और गरुड्स द्वारा एयरफोर्स के C-130J विमान से काफी ऊंचाई से छलांग लगाई जा रही है. ईस्टर्न एयर कमांड ने वीडियो शेयर कर लिखा है, “भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक और उपलब्धि हासिल की.” बता दें कि यह वीडियो 22 अक्टूबर 2022 का है. ये साफ देखा जा सकता है कि सैनिक पहाड़ों से घिरे इलाके में छलांग लगा रहे हैं लेकिन लोकेशन के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है.

As a part of a joint exercise between the IAF & Indian Army, a high altitude Combat Free Fall mission was carried out by commandos of Special Forces & Garuds from IAF C-130J ac in the Eastern sector. Yet another successful operational milestone achieved by Indian Armed Forces. pic.twitter.com/U0CLvd0kTr

— Eastern Air Command IAF (@EAC_IAF) October 22, 2022