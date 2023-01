'आप भी हमारे जैसे निकले', आनंद महिंद्रा के न्यू ईयर रिजोल्यूशन वाले ट्वीट पर क्यों मिली ऐसी प्रतिक्रिया?

नई दिल्ली. नए साल पर अधिकांश लोग कई तरह के वादे खुद से करते हैं. न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाना बहुत आम चलन है और इसमें भी सबसे आम रेजोल्यूशन है कसरत शुरू करना. हर साल के पहले दिन कई लोग कहते हैं कि वह 1 तारीख जिम, योगा, रनिंग या कोई और फिजिकल एक्टिविटी शुरू करेंगे. हालांकि, इनमें से कितने लोग इसे सच में कर पाते हैं आप अपने आसपास देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं. ऐसे ही रेजोल्यूशन को लेकर अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया है.

आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं. न्यू ईयर रेजोल्यूशन को लेकर उनके द्वारा शेयर किए गए मीम आप देख सकते हैं कि एक शख्स 1 तारीख को कसरत करना शुरू करता है और 4 तारीख तक वह थक-हारकर सो जाता है. महिंद्रा ने इस मीम को शेयर करते हुए लिखा है, “नए साल के पहले हफ्ते के आधे हिस्से तक पहुंचना कुछ ऐसा ही लग रहा है…” उनके इस ट्वीट को ट्विटर पर काफी पंसद किया जा रहा है. इस ट्वीट को 68000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

This is what it feels like mid-way into the first week of the New year… pic.twitter.com/ClzwcKCzmo

— anand mahindra (@anandmahindra) January 4, 2023