ऊपर पुल और नीचे खेल का मैदान, आनंद महिंद्रा चाहते हैं हर शहर में हो ऐसी अनोखी व्यवस्था, देखें VIDEO

मुंबई. देश के दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर काफी सक्रिय रहते हैं. वह लोगों से जुड़ने के लिए तरह-तरह की पोस्‍ट भी शेयर करते हैं. अपने मजेदार पोस्ट की वजह से उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है. अब आनंद महिंद्रा ने पुल के नीचे की खाली जमीन का काम में लाने के तरीके का वीडियो शेयर किया.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है. वीडियो को नवी मुंबई में शूट किया गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक पुल के नीचे की जगह का इस्तेमाल शानदार तरीके से कैसे किया जा सकता है. पुल के नीचे एक खेल का मैदान है जहां लोगों को बास्केटबॉल, क्रिकेट जैसे कई खेल खेलते देखा जा सकता है.

Transformational. Let’s do this. In every city. pic.twitter.com/4GJtKoNpfr

— anand mahindra (@anandmahindra) March 28, 2023