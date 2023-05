डूबने नहीं देती ये टी-शर्ट, आनंद महिंद्रा ने की तारीफ, कहा- नोबेल जीतने वाले अविष्कारों से बेहतर है ये

नई दिल्‍ली. महिंदा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. ट्विटर पर वे मजेदार और ज्ञानवर्धक फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं. उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है और उनके ट्वीट अक्‍सर वायरल हो जाते हैं. आनंद महिंद्रा ने अब एक अनोखी टी-शर्ट का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. महिंद्रा ने इस आविष्‍कार को नोबेल जीतने वाले आविष्‍कारों से भी बेहतर बताया है.

दरअसल, आनंद महिंद्रा ने फ्रेंच कंपनी फ्लोटी द्वारा बच्‍चों के लिए बनाई गई स्‍पेशल टी-शर्ट का वीडियो शेयर किया है. कंपनी का दावा है कि पानी के संपर्क में आते ही यह टी-शर्ट अपने आप लाइफ जैकेट में बदल जाती है. इस तरह बच्‍चा डूबने से बच जाता है. यूजर्स भी इस इनोवेशन को खूब सराह रहे हैं. महिंद्रा का यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. ट्वीट को अब तक 14,500 लाइक मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें- भारत के गरीब इन देशों में हो जाते अमीर, इतनी ज्यादा है यहां रुपये की वैल्यू, लाख रुपये लेकर जाओ, करोड़ों में कीमत!

महिंद्रा हुए मुरीद

फ्रेंच कंपनी फ्लोटी की बनाई इस टी-शर्ट पर आनंद महिंद्रा फिदा हैं. टी-शर्ट के डेमोंस्ट्रेशन का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्‍होंने लिखा, “इसे नोबेल प्राइज तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे लिए यह, नोबेल पुरस्‍कारों से बढ़कर है. दो छोटे बच्‍चों का दादा होने के कारण उनकी देखभाल और सुरक्षा मेरे लिए बहुत मायने रखती है” महिंद्रा के ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “इस आविष्‍कार की अहमियत कोई प्रतिष्ठित पुरस्‍कार न मिलने से कम नहीं होती. बच्‍चों की सुरक्षा को देखते हुए यह अमूल्‍य है.”

This may not get a Nobel prize but it ranks higher than those inventions for me. Because as the grandfather of two young kids, their wellbeing & safety is my highest priority. 👏🏽👏🏽👏🏽 (video credit: @Rainmaker1973 ) pic.twitter.com/ZaSyVMqZG9

— anand mahindra (@anandmahindra) May 25, 2023