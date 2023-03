आनंद महिंद्रा हुए 'गालिब' की शायरी का शिकार, लोगों ने पकड़ ली बड़ी मिस्टेक, फिर बड़े दिल से बोले....

नई दिल्ली. सोशल मीडिया किसी को माफ नहीं करता है. भले वह कोई आम आदमी हो या फिर देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक. ट्विटर पर अपनी एक गलती को लेकर इस सच से रूबरू हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन (Mahindra & Mahindra Chairman) आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra). ट्विटर पर काफी सक्रिय रहने वाले आनंद महिंद्रा को आमतौर पर बहुत प्यार मिलता है लेकिन इस बार पर प्रतिक्रिया थोड़ी विपरीत आई है. महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से कथित तौर पर गालिब की एक शायरी शेयर की थी.

पोस्ट कुछ यूं थी, “खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हों तो गुनाह कौन करेगा, ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा, और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा- मिर्जा गालिब (शनिवार शायरी).” उनके इस पोस्ट को 8 हजार से ज्यादा लोगों का प्यार मिल चुका है. हालांकि, इस पोस्ट को शेयर करने के कुछ देर बाद ही लोगों ने इसमें गलतियां ढूंढ ली.

क्या थी गलती

प्रियवर्त गढ़वी नामक एक ट्विटर यूजर ने बताया कि इस शायरी को वाकई गालिब ने लिखा है या नहीं यह अभी प्रमाणित नहीं है. यूजर ने आगे कहा कि भले ही किसी ने भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन शायरी खूबसूरत है. इस पर आनंद महिंद्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “आप ठीक कह रहे हैं, पंक्तियां सुंदर हैं, चाहे किसी ने भी लिखी हों. इसके बाद कई और यूजर्स ने इसी तरह का रिएक्शन दिया. एक ने लिखा, यह गालिब की शायरी नहीं है, कृपया ठीक करें. एक महिला ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “आनंद गालिब.”

Sir, this is written by apocryphal Ghalib in my opinion, not the real Ghalib- others can confirm, whosoever wrote is immaterial though as poetry is beautiful

— Priyvrat Gadhvi (@Priyvratgadhvi) March 4, 2023