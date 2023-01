ऐसा क्या गूढ़ ज्ञान है इस वीडियो में, जिसे बार-बार देखते हैं आनंद महिंद्रा? जब तक देखेंगे नहीं, समझ नहीं आएगा

नई दिल्ली. देश के दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर काफी सक्रिय रहते हैं. अपने मजेदार पोस्ट की वजह से उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है. वे अक्सर मजेदार फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिन्हें यूजर्स भी काफी पसंद करते हैं. इसी कड़ी में एक ‘गूढ़ ज्ञान’ आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रही है. इस बार उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट (Stress Management) को लेकर एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर किया है.

बता दें कि तनाव हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. अगर समय रहते इस स्ट्रेस को मैनेज ना किया जाए तो इसका बुरा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है. ऐसे में आनंद महिंद्रा ने नए साल की शुरुआत में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर एक मोटिवेशनल ट्वीट पोस्ट की है.

वीडियो को शेयर करते हुए महिंद्रा ने कहा है कि यह एक पुराना वीडियो है लेकिन मैं इसे देखते हुए कभी थकता नहीं हूं…ग्लास को नीचे रख दें. खासकर सोमवार की सुबह.

An old video, but I never tire of seeing it…Put the glass down. Especially on Monday mornings. Don’t walk into work still holding it and letting it get heavier… #MondayMotivation pic.twitter.com/SWJFuj6CKu

— anand mahindra (@anandmahindra) January 2, 2023