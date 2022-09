महिंद्रा ने क्यों की इस क्यूट बच्चे को शांतिदूत बनाने की सिफारिश, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे फैन

नई दिल्ली. देश के बड़े उद्योगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा अक्सर सोशल मीडिया पर मजेदार और प्रेरणादायक पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. वे अपने इस अंदाज को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हर दिन ऐसे पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें सोसाइटी के लिए कोई न कोई एक गहरा संदेश छिपा होता है. अब हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

आनंद महिंद्रा की ओर से ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में एक प्यारा बच्चा हवाई जहाज से नीचे उतर रहा है. खास बात यह है कि महिंद्रा ने यह वीडियो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को टैग करते हुए शेयर किया है. वीडियो में यह बच्चा फ्लाइट से उतरते वक्त सीटों पर बैठे सभी यात्री को ‘हाय’ कह रहा है. दूसरी और सभी यात्री भी बच्चे को रिप्लाई कर रहे हैं. अब सोशल मीडिया यूजर को इस बच्चे का अंदाज काफी पसंद आ रहा है और लोग इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं.

देखें आनंद महिंद्रा ने क्या लिखा

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “दुनिया अधिक संघर्ष-ग्रस्त होती जा रही है. रूस की लामबंदी केवल संकट को बढ़ाती है, लेकिन बच्चे हमें याद दिलाना जानते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए. उन्होंने लिखा है कि @antonioguterres को इस बच्चे को शांति और सद्भावना के लिए संयुक्त राष्ट्र का राजदूत बनाना चाहिए.”

The world often seems to be becoming more conflict-ridden. Russia’s mobilisation only adds to the woes. But Children know how to remind us of how the world SHOULD be. @antonioguterres should make this toddler a UN Ambassador for peace & goodwill! pic.twitter.com/AMECrbZGcX

It is unfortunate that children have to grow up into the current world, made by us, adults! More dangerous than guns & bombs is the war of famines and hunger- which is inevitable if we dont #SaveSoil . #SaveSoil is the responsibility of this generation towards our children.

— prajna (@prajna39795194) September 25, 2022