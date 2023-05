भोजपुरी कमेंट्री के दीवाने हुए अनिल अग्रवाल, लिखा- 'ई गेंद गईल छपरा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे'

पटना. भोजपुरी कमेंट्री इन दिनों आईपीएल (IPL 2023) में सभी का ध्यान खींच रही है. दरअसल, आईपीएल के 16वें संस्करण में पहली बार भोजपुरी भाषा में कमेंट्री हो रही है. यह कमेंट्री विराट कोहली से लेकर बल्लेबाज गेल तक को पसंद आ रही है. हाल ही में विराट कोहली और क्रिस गेल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह भोजपुरी में बोलते नजर आ रहे थे. अब वेदांता ग्रुप (Vedanta Group) के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Anil Agrawal) का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है. उन्होंने आईपीएल मैच के दौरान भोजपुरी कमेंट्री पर दिल छू लेने वाली बात कही है.

सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है. इस ट्वीट में अनिल अग्रवाल ने लिखा, ”जबसे मैंने क्रिकेट देखना शुरु किया, तब कमेंट्री सिर्फ अंग्रेजी में हुआ करती थी. कुछ समझ आ जाता और कुछ सिर के ऊपर से निकल जाता. मगर क्रिकेट गेम काफी अच्छा होने के कारण बिना ऑडियो को भी देख लेते थे. अभी कुछ दिन परले मैंने भोजपुरी में कमेंट्री सुनी. रवि किशन ने कहा- ई गेंद गईल छपरा रेलवे स्टेश के टिकट काउंटर पे. सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं. हमारी क्षेत्रीय बोलियां बहुत ही प्यारी हैं. क्रिकेट में कमेंट्री सुनने के बाद बेहद खुशी हुई है. अब जो मज़ा गर्दा उड़ा देने में है, वो अंग्रेजी की बात में नहीं. भोजपुरी में सुनने के बाद मुझे घर से और लगाव हो गया है.”

when i first started watching cricket, commentary only use to happen in english

kuch samaj aa jaata aur kuch sar ke upaar se nikal jaata..but the game of cricket was so interesting hum bina audio ke bhi dekh lete the..

abhi kuch din pehle i heard cricket commentary in bhojpuri… pic.twitter.com/0zQlFoT1n8

