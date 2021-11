API Holdings IPO: PharmEasy की ओनर कंपनी ने 6,250 करोड़ के आईपीओ के लिए सेबी के पास पेपर जमा किए

नई दिल्ली . आईपीओ मार्केट में रोज कोई न कोई नई खबर आती रहती है. आज बुधवार को नायका की धमाकेदार एंट्री के बाद एक और आईपीओ मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है. ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म PharmEasy की पैरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग (API Holdings) ने कंपनी के आईपीओ के लिए सेबी में DRHP दाखिल कर दिया है. कंपनी इस आईपीओ से 6,250 करोड़ रुपये जुटाने की योजना पर काम कर रही है.

ये आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू पर आधारित होगा. इसके जरिए कंपनी अपनी कारोबारी जरूरतों के लिए पैसे जुटाएगी. इस इश्यू में कोई ऑफर फॉर सेल नहीं होगा, यानी इसमें प्रोमोटर या दूसरे शेयर धारक अपनी कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे.

1,929 करोड़ रुपये से कर्ज का भुगतान

कंपनी 1,250 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के निजी प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है. यदि आईपीओ से पहले प्लेसमेंट किया जाता है, तो इश्यू का आकार कम हो जाएगा. कंपनी आईपीओ से होने वाली शुद्ध आय का इस्तेमाल 1,929 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को चुकाने सहित अन्य उद्देश्यों के लिए करेगी.

यह भी पढ़ें- PayTm IPO: दूसरे दिन तक 48% भरा, फंड मैनेजर ने कहा- ‘बेहद जोखिम भरा हो सकता है PayTm में दांव लगाना

Thyrocare के अधिग्रहण की प्रक्रिया में कंपनी

एपीआई होल्डिंग्स अग्रणी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मंच है. इसके निवेशकों में प्रोसस वेंचर्स (पूर्व में नैस्पर्स वेंचर्स), टीपीजी ग्रोथ, टेमासेक, सीडीपीक्यू, एलजीटी लाइटरॉक, ऐट रोड्स और थिंक इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं. एपीआई होल्डिंग डायग्नोस्टिक कंपनी Thyrocare के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है. थायरोकेयर में कंपनी की मेजोरिटी हिस्सेदारी होगी.

इस आईपीओ के लिए Kotak Mahindra Capital Company Ltd, Morgan Stanley India Company Private Ltd, BoFA Securities India Limited, Citigroup Global Markets India Private Ltd, JM Financial Ltd जैसी कंपनियां बुक रनिंग लीड मैनेजर होंगी.

नायका के शेयरों में 90 फीसदी तेजी

ब्यूटी और फैशन रिटेलर नायका का आईपीओ बुधवार को लिस्टिंग के बाद अपने निवेशकों को मालामाल कर चुका है. इसके साथ ही नायका की शेयर बाजार में लिस्टिंग के साथ इसकी संस्थापक फाल्गुनी नायर देश और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं. लिस्टिंग के बाद नायका के शेयरों ने करीब 90 फीसदी की तेजी दर्ज की है.

नायका का बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ हुआ

नायका की लिस्टिंग पर ही कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पूर्व इनवेस्टमेंट बैंकर फाल्गुनी नायर ने 2012 में नायका की शुरुआत की थी. 31 अगस्त 2021 तक नायका एप 5.58 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है. वित्त वर्ष 2021 में नायका को 61.9 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था. जबकि इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2020 में नायका को 16.3 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था. नायका ने अपना पहला फिजिकल स्टोर साल 2014 में शुरू किया था. 31 अगस्त 2021 तक एफएसएन ई-कॉमर्स के पास देशभर के 40 शहरों में 80 फिजिकल स्टोर की बड़ी श्रंखला मौजूद हैं.