APPLE छोड़ Tim Cook को 'भाया' मुंबई का वड़ा पाव, कहा- इससे अच्छा कुछ नहीं, माधुरी दीक्षित संग शेयर की फोटो

मुंबई में ऑफिशियल ऐपल (APPLE ) स्टोर ओपन होने जा रहा है, जिसके चलते टिम कुक इन दिनों मुंबई में है. सितारों की नगरी में टिम कुक (Tim Cook) की मुलाकात सेलेब्स से न हो, ऐसा हो सकता है क्या. ऐपल सीईओ की सोमवार को बालीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से मुलाकात हुई. माधुरी दीक्षित ने टिम कुक का मुंबइया स्टाइल में वेलकम किया. माधुरी ने कुक को मुंबई का फेमस वड़ा पाव खिलाया. जिसके बाद टिम कुक ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक फोटो साझा की. इस फोटो में दोनों हंसते हुए और वड़ा पाव को एन्जॉय करते हुए नजर आ रहे है. इस फोटो के कैप्शन में लिखा- ‘वड़ा पाव से बेहतर स्वागत मुंबई में नहीं हो सकता.’

माधुरी दीक्षित ने भी अपने ट्विटर से ये तस्वीर शेयर की जिसे पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा ‘इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि मुंबई में आपका वड़ा पाव से स्वागत हो.’ ये तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. टिम ने माधुरी दीक्षित की इस तस्वीर पर जवाब देते हुए लिखा ‘शुक्रिया माधुरी दीक्षित मुझे अपनी जिंदगी के पहले वड़ा पाव से इंट्रोड्यूज कराने के लिए, वैसे ये बहुत डिलीशियस है.’

Thanks @madhuridixit for introducing me to my very first Vada Pav — it was delicious! https://t.co/Th40jqAEGa

