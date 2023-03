नई दिल्‍ली. दिग्‍गज टेक कंपनी ऐपल अब वर्क फ्रॉम होम खत्‍म करने के मूड में है. कंपनी ने उन कर्मचारियों पर सख्‍त कार्रवाई करने की धमकी दी है जो हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस नहीं आ रहे हैं. ऑफिस में न आने वाले कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है. ऐपल बैज रिकॉर्ड के जरिए ऑफिस में कर्मचारियों की मौजूदगी पर नजर रख रही है. कोविड-19 के समाप्‍त हो जाने के बाद भी बहुत से कर्मचारी ऑफिस आकर काम करने को राजी नहीं है. वे चाहते हैं कि कंपनी उन्‍हें घर से ही काम करने की छूट दे.

ऐपल अब यह छूट देने के मूड में नहीं है. कंपनी का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम से कंपनी की उत्‍पादकता कम हो रही है. हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 के कठिन दौर में भी कर्मचारियों ने घर में रहकर काम किया और अपने टार्गेट अचीव किए थे. इसलिए कंपनी को वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह खत्‍म नहीं करना चाहिए.

जा सकती है नौकरी

न्यूज वेबसाइट प्लेटफॉर्मर के मैनेजिंग एडिटर जोए शिफर ने हाल ही में एक ट्वीट कर जानकारी दी थी कि ऐपल ने उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है जो सप्ताह में कम से कम तीन दिन ऑफिस नहीं आ रहे हैं. हालांकि ऐपल ने अभी इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है. पिछले साल भी ऐपल ने ऐलान किया था कि कंपनी के सभी कर्मचारियों को हफ्ते के पांच दिनों में कम से कम तीन दिन तक ऑफिस आकर काम करना होगा.

NEW: Apple is tracking employee attendance (via badge records) and will give employees escalating warnings if they don’t come in 3x per week.

ALSO: Elon Musk sent Twitter employees an email at 2:30am saying the “office is not optional” and noting SF was half empty yesterday.

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) March 22, 2023