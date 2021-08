Aptus Value Housing के शेयर BSE पर इश्यू प्राइस से 6.53% नीचे 329 .95 रुपए पर लिस्ट

मुंबई . आईपीओ मार्केट में तेजी के बीच अब कंपनियों की ठंडी लिस्टिंग होने लगी है. आज दो कंपनियों की लिस्टिंग हुई और दोनों लाल निशान में कारोबार कर रही हैं. Aptus Value Housing के शेयरों की लिस्टिंग आज कमजोर हुई है. BSE पर Aptus Value के शेयर अपने इश्यू प्राइस से 6.53% नीचे 329 .95 रुपए पर लिस्ट हुए हैं. वहीं NSE पर कंपनी के शेयर 5.67 फीसदी नीचे 333 रुपए पर लिस्ट हुए हैं. Aptus Value का इश्यू प्राइस 346-353 रुपए था.

Aptus Value Housing का इश्यू 10 अगस्त को खुला और 12 अगस्त को बंद हुआ था. Aptus ने 2780.05 करोड़ रुपए का IPO जारी किया था. इसमें 500 करोड़ रुपए के नए शेयर और 64 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे गए थे.

Aptus का इश्यू 17.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था. क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व पोर्शन में 32.41 गुना खरीदारी हुई थी. जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स का इश्यू 33.91 गुना सब्सक्राइब हुआ था. वहीं रिटेल सेगमेंट में यह इश्यू सिर्फ 1.35 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था.

कैसी थी कंपनी?

कंपनी की एसेट क्वालिटी अच्छी है और इसके नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) कम हैं. इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में 34.54 प्रतिशत के CAGR से बढ़े हैं. इसके लोन पोर्टफोलियो में स्व-रोजगार वाले कस्टमर्स की हिस्सेदारी 72 प्रतिशत से अधिक की है. बाकी का लोन सैलरीड कस्टमर्स को दिया गया है.

कंपनी के पास मार्च के अंत तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में लगभग 190 ब्रांच थी. इसकी योजना अब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में एक्सपैंशन करने की है.

कंपनी के कुल इश्यू में 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू जारी हुआ था. कंपनी ने IPO का आधा हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 35 प्रतिशत रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रखा था.

इसका लॉट साइज 42 शेयर्स का था. IPO के लिए ICICI सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और कोटक महिंद्रा कैपिटल इनवेस्टमेंट बैंकर्स थे. कंपनी के पास मार्च के अंत तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में लगभग 190 ब्रांच थी. इसकी योजना अब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में एक्सपैंशन करने की है.