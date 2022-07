नई दिल्‍ली. वित्‍तवर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्‍म होने में बस दो दिन बचे हैं. अगर आप भी डेडलाइन बढ़ने के इंतजार में हैं और अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो हो सकता है कि आप बड़ा जोखिम उठा रहे हों.

इनकम टैक्‍स एक्‍सपर्ट ने आयकर विभाग की ओर से जारी संदेशों को डिकोड करने की कोशिश की और उससे कुछ राहत भरी बातें भी सामने आ रही हैं. हालांकि, एक्‍सपर्ट का पूरा जोर इसी बात पर है कि करदाताओं को तय समय यानी 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न हर हाल में भर देना चाहिए. आयकर विभाग ने भी अपने हालिया ट्वीट में करदाताओं से लेट फीस और जुर्माने से बचने के लिए जल्‍द टैक्‍स जमा करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें – GST की नई दरों के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में 15% तक आया उछाल, नॉन ब्रांडेड आटा भी 25% तक हुआ महंगा

क्‍या बोला आयकर विभाग

आयकर विभाग ने 28 जुलाई को ट्वीट कर एक बार फिर करदाताओं से समय पर रिटर्न भरने की अपील की है. विभाग ने बताया कि 28 जुलाई तक कुल 4.09 करोड़ करदाता अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं, जबकि इससे पहले के आकलन वर्ष में कुल 5.7 करोड़ ऑटिड वाले आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे. ऐसे में करदाताओं को डेडलाइन बढ़ाए जाने के कयास लगाने के बजाए अपना रिटर्न जल्‍द भर देना चाहिए. 28 जुलाई को 36 लाख से ज्‍यादा आईटीआर दाखिल किए गए.

Over 4.09 crore ITRs filed till 28th July, 2022 & more than 36 lakh ITRs filed on 28th July, 2022 itself.

The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.

Please file your ITR now, if not filed as yet. Avoid late fee.

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#ITR #FileNow pic.twitter.com/p0ABBuoZ6r

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2022