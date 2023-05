'कौन दादाजी हर रोज लाइट ऑफ कर देते हैं', बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर Ashneer Grover का मजेदार ट्वीट

मुंबई. शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज और थर्ड यूनिकॉर्न के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) सोशल मीडिया पर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अब उन्होंने ने मुंबई के मशहूर बांद्रा-वर्ली सी लिंक (Bandra-Worli Sea Link) को लेकर एक मजेदार ट्वीट किया है. वह सी लिंक के केबलों पर रोशनी बंद होने से परेशान दिखे.

भारत पे के एक्स को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने रात में क्लिक की गई बांद्रा-वर्ली सी लिंक की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की. तस्वीर में 8 लेन चौड़े पुल के दोनों ओर रोशनी देखी जा सकती है लेकिन केबलों पर रोशनी नहीं थी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘ भाई मुंबई सी लिंक के केबल्स पे लाइट ऑन करवा दो कोई. कौन से दादा जी हर रोज रात को लाइट ऑफ कर देते हैं बिजली का बिल बचाने के लिए. मुंबई का सी लिंक रात में रोशनी की वजह से काफी शानदार लगता है.”

Bhai Mumbai sea link ke Cables pe light on karwa do koi. It’s such a beauty – kaunse dadaji har roz raat ko light off kar dete hai bijli ka bill bachane ke liye. Bay Bridge is SF comes alive in the night because of lighting only !! pic.twitter.com/sbkV9L7YQF

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) May 6, 2023