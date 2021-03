'Asian Paints Where The Heart Is' के सीज़न 4 में संगीत गुरु शंकर महादेवन के शानदार हॉलिडे होम ने मचाई धूम

मुंबई के हलचल भरे शहर से महज एक घंटे की दूरी पर मनोहारी तलहटी में बना, संगीत के पुरोधा, शंकर महादेवन का विशाल हॉलिडे हो, मन को सुकून व शांति देता है. यह संगीत में उनके काम का एक सच्चा प्रतिबिंब है. ‘Asian Paints Where The Heart Is’ का सीज़न 4, आपको शानदार, सुंदर और बेहद करीने से बने उनके खूबसूरत घर की सैर कराता है. ग्रामीण इलाके में स्थित, उनका यह घर कई स्तरों पर शानदार साबित होता है: यहां परिवार के लिए कमरे, मेहमानों के लिए कमरे और पालतू कुत्तों के लिए विशेष प्रबंध है. शहर के बाहर बने इस घर के कमरों का विशाल स्पेस, महादेवन कोद बेहद भाता है.कपल के रूप में महादेवन और उनकी पत्नी संगीता, अपने हॉलीडे होम में परिवार और दोस्तों की मेजबानी करना पसंद करते हैं और बिना किसी तैयारी के जैम सेशन के साथ उनका मनोरंजन करते हैं. साथ ही, विशाल स्पेस व ऊंची छत वाला लिविंग रूम इस काम में चार चांद लगाता है. महादेवन के अनुसार, ऊंची छत, संगीत के लिए एकदम सही माहौल प्रदान करती है. यह मुंबई के चेंबूर वाले उस 500 वर्ग फुट वाले घर से बिल्कुल अलग है, जहां वे अपने शुरुआती वर्षों में में रहा करते थे. स्पेस कम होने की वजह से उन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई और यह घर संगीत की साधना में कभी भी आड़े नहीं आया. इतना ही नहीं, यहां जैम सेशन तो रात के समय कभी कभी 9 से 10 घंटे तक चलता रहता है.इसकी अनोखी सजावट, रंग और बनावट के आकर्षक प्रयोग का बेहतरीन नमूना है जिसे पूरे घर में बोल्ड स्ट्रोक के रूप में इस्तेमाल किया गया है. उनके शब्दों में, "सजावट के साथ खेलना संगीत के साथ खेलने जैसा है: आप इसमें गलती कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे रोकना नहीं चाहिए." महादेवन और संगीता ने एक खूबसूरत राग के नाम पर अपने घर का नाम सहाना रखा है. दिलचस्प है कि अगर उनके यहां कोई बेटी पैदा होगी, तो उसका का नाम सहाना रखना चाहेंगे. हालांकि, महादेवन के लिए यह जगह बेहतरीन है, इस शांत प्रॉपर्टी के बगल से पहने वाली धारा इसे प्रकृतिक संगीत प्रदान करती है.महामारी के कारण बीते साल, महादेवन और उनके परिवार को इस स्वर्ग में एक साथ समय बिताने का मौका मिला. संगीतकार द्वारा अपने घर की कराई गई विशेष सैर को, ‘Asian Paints Where The Heart Is’ के सीज़न 4 के पहले एपीसोड में देखें‘Asian Paints Where The Heart Is’ का सीज़न 4, दर्शकों को सात मशहूर हस्तियों के सात बेहद सुंदर घरों की खास सैर कराएगा. इस साल शंकर महादेवन, अनीता डोंगरे, स्मृति मंदाना, तमन्ना भाटिया, राजकुमार राव, प्रतीक कुहाड़ और उनके भाई बहन, शक्ति और मुक्ति मोहन जैसे कलाकार, आपके लिए अपने दरवाजे खोलेंगे. साथ ही वे अपनी यादों को शेयर करते हुए दर्शकों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता भी बनाएंगे. शो और उपभोक्ताओं के बीच अब एक मजबूत संबंध बन गया है, क्योंकि एशियन पेंट्स ने अब तक 22 घरों, 27 मशहूर हस्तियों को दिखाया है. इसे पिछले तीन वर्षों में 250 मिलियन से अधिक बार देखा गया है.सीजन 4 के शो में कुछ नया मसाला डाला गया है. यह सीज़न दर्शकों को मशहूर हस्तियों और उनके घरों की मजेदार कहानियों से रूबरू कराएगा. स्पेस फर्स्ट एप्रोच के साथ, दर्शकों अपने पसंदीदा सितारों के घर को अधिक करीब से देख सकेंगे: चाहे आत्मविश्वास भरा कोई बोल्ड सजावटी बदलाव हो या छोटी छोटी पसंद, नए सीज़न का उद्देश्य उन रियल, लिव्ड इन, शानदार जगह को दिखाना है जिसमें सेलेब्रिटी रहते हैं. यह जगह उनके साथ गहराई से जुड़ी होती है और उन्हें प्रतिबिंबित करती है.इसके अलावा, दर्शकों को लॉकडाउन के दौरान सेलिब्रिटी के अनुभवों को जानने और उनके साथ बिताए गए लम्हों को देखने, परिवार के प्रति उनके नजरिए को समझने, साथ रहने और इस नई दुनिया में उनके लिए घर का मतलब समझने का मौका मिलता है. यह शो रिश्तों की खूबसूरती का अहसास दिलाएगा और घर के लिए साझे प्यार की मजबूत को भी दर्शाएगा. इस तरह कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर भावनात्मक विचारों और सुझावों को घर की सजावट में पिरो सकता है.सीज़न 4 अपने उत्साही प्रशंसकों के लिए कुछ नया और रोमांचक लेकर आया है. इसके तहत कोई भी एक भाग्यशाली दर्शक हर एपिसोड में सेलिब्रिटी से जुड़ी उनकी कोई खास चीज पा सकेगा.