शक्ति और मुक्ति मोहन युवा भारतीयों के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं. इनकी रचनात्मकता और व्यक्तित्व की झलक इनके लाइफ-स्टाइल और घर में दिखती है. सुप्रसिद्ध डांसर-सिस्टर की इस जोड़ी ने 'Asian Paints Where The Heart Is' सीजन 4 के अंतिम एपिसोड में दर्शकों को दिल्ली में अपने घर की सैर कराया. साथ ही यह भी दिखाया कि घर के अंदर पारिवारिक रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा किया जा सकता है.फिल्म और डांस रियलिटी शो में मशहूर होने के साथ ही शक्ति और मुक्ति का यह शानदार घर, सकारात्मक सहयोग और परफॉर्मेंस का मंच रहा है. इन दोनों के वायरल हुए डांस वीडियो के नियमित अनुयायी, वर्दांत टैरेस गार्डन से परिचित होंगे. दरअसल, यह गार्डन उनके खुद के इस्तेमाल करने और अभ्यास करने और वीडियो बनाने के उनके पसंदीदा स्थानों में से एक है. लेकिन जब टैरेस पर बहुत ज़्यादा गर्मी या बरसात हो जाती है, तो ग्राउंड फ्लोर पर बने आलीशान कमरे को एक अस्थायी स्टूडियो में बदला जा सकता है. इसके लिए, बस फर्नीचर को इधर-उधर शिफ्ट करना पड़ता है.हालांकि, शक्ति और मुक्ति मोहन के लिए, उनका घर पेशेवर महत्व से कहीं बढ़कर है, लेकिन इससे उनकी व्यक्तिगत यादें भी जुड़ी हुई हैं. अपने घर में परिवार के साथ रहना, इन दोनों बहनों के लिए अपना घर होने के अनुभव को बुलंद करता है. यह घर कई शानदार उत्सवों का हिस्सा भी रहा है. सबसे बढ़कर, यह रिश्ते के उस बंधन को दर्शाता है जिससे शक्ति और मुक्ति एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं. साथ ही यह दर्शाता है कि उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कितनी घनिष्ठता है. इसलिए, घर को शेयर करना दोनों बहनों की इस जोड़ी के लिए आम बात है, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर अपनी जिंदगी का भरपूर मजा लिया है.उनके व्यक्तित्व में अंतर तब स्पष्ट होता है, जब उमें से कोई एक अपने बेडरूम में जाता है. हालांकि, शक्ति, दो साल बड़ी हैं, उनके निजी कमरे की शांति उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है, जबकि मुक्ति का कमरा उस जीवंतता और ऊर्जा को दर्शाता है जिसे दुनिया महसूस करती है. दोनों बहनों ने अपने-अपने कमरे को कई तरह की चीजों से सजाया है जो उनके व्यक्तित्व और पसंद को भी दर्शाता है.नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके, मोहन बहनों के घर का आनंद अपने तरीके से लें.यह सेलिब्रिटी के घरों का अंदर का नजारा पेश करता है जो 'Asian Paints Where The Heart Is' सीजन 4 की पहचान रहा है. इस सीरीज में, दर्शकों को शंकर महादेवन, तमन्ना भाटिया, अनीता डोंगरे, स्मृति मंधाना, प्रतीक कुहाड़ और राजकुमार राव के घरों के अंदर भी ले जाया गया. इन लोगों ने अपने घरों और दिलों के द्वार खोल दिए. प्रसिद्ध हस्तियों के घरों का आकर्षक व व्यक्तिगत लुक, पहले के तीन सीजन में 'Asian Paints Where The Heart Is' को लगभग 250 मिलियन लोगों ने देखा है और सीजन 4 में हमने इस परंपरा को और आगे बढ़ा दिया है!