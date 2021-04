ऐसा है अभिनेता राजकुमार राव का घर, जिसमें दिखती है उनके व्यक्तित्व की झलक

अपने स्प्लिट लेवल अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से में जहां वो अपने बिज़नेस का काम देखते हैं वही निचले हिस्से में आराम फरमाते हैं. घर के अंदर की बात करें, तो सुंदर डिज़ाइन के साथ साथ खूबसूरत कलाकृतियां, रंगों का बेजोड़ मेल आपका दिल जीत लेगा. घर की साजवट वहां के वातावरण के अनुसार की गई है जहाँ मन को असीम शांति मिलती है. असल में, उनका ये घर उनके मूड के साथ साथ उनके दिलवाला होने की गवाही देता है.

लोकप्रिय वेब शो "Asian Paints where the heart is" का सीजन 4 भारत के कुछ फेमस सेलेब्रिटीज़ के रहन सहन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व, पारिवारिक विचार और आपसी प्यार को भी दिखाता है. इसके छठवें एपिसोड में हम आपको मिला रहे हैं नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) से जिन्होंने दर्शकों को अपने घर के उन हिस्सों से रूबरू कराया जिनमें उनकी रचनात्मकता झलकती है.उनकी बहुआयामी छवि के लिए ये घर एकदम उपयुक्त है. ये घर शांति और सुकून के साथ साथ उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की दूरी को दूर करता है. साथ ही, बीते हुए कल और आज को भी संजोए रखता है. उन्हें अपने घर पर ही अपना क्रिएटिव वर्क करना पसंद है. गुड़गांव के 16 सदस्यों वाले संयुक्त परिवार में रहने से लेकर अब तक का यह सफर अपने आप में एक माइलस्टोन है. अब भारत के बेहतरीन अभिनेताओं की सूची में शामिल हो चुके राजकुमार राव का यह घर भी उनकी ही तरह उनकी क्षमताओं और उनके अंदर की संभावनाओं को दर्शाता है.राजकुमार राव के प्यारे से कुत्ते गागा और उनके घर की वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करे!‘Asian Paints where the heart is Season 4’ में कई अन्य सेलेब्रिटीज जैसे कि शंकर महादेवन, तमन्ना भाटिया, अनिता डोंगरे, स्मृति मंधाना और शक्ति व मुक्ति मोहन ने भी अपने दर्शकों के लिए अपने घर के दरवाजे खोले और अपने घरों से जुड़े ख़ास पहलुओं को साझा किया.‘Asian Paints Where the heart is’ के पिछले तीन सीजन को 250 मिलियन दर्शको द्वारा देखा गया है जो इन सेलेब्रिटीज़ के अनफ़िल्टर्ड लुक और परिवेश की वजह से हुआ है. और अब हम सीजन 4 में कुछ और नए घर से ज़ुड़े भावनात्मक संबंधों को दिखाएंगे