कोरोना काल में राज्यों की वित्तीय मांग और जरूरतें पूरी करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा. राज्यों को वित्तीय मांगों और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने कई असरदार कदम उठाए. इस वैश्विक महामारी काल में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी राज्य नागरिकों के हितों में 4 मापदंडों पर सुधार करेगा उन्हें ओपन मार्केट से अतिरिक्त फंड जुटाने की अनुमति दी जाएगी. इसी आधार पर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के व्यय विभाग ने ऐलान किया है कि चार और राज्यों असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease Of Doing Business) मापदंड में उल्लेखनीय सुधार करने पर 5034 करोड़ रुपये ओपन मार्केट से फंड जुटाने की अनुमति दी गई है.राज्य अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार निर्धारित मापदंड़ों पर सुधार कर रहे हैं. असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में सुधार करने वाले राज्यों की कतार में खड़े हो चुके हैं. इन चार राज्यों के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ही वे राज्य है जिसने इस उपलब्धि को हासिल किया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने की वजह से ही इन राज्यों को 28183 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गई है.आंध्र प्रदेश 2,525 करोड़ रुपयेअसम 934 करोड़ रुपयेहरियाणा 2,146 करोड़ रुपयेहिमाचल प्रदेश 438 करोड़ रुपयेकर्नाटक 4,509 करोड़ रुपयेकेरल 2,261 करोड़ रुपयेमध्य प्रदेश 2,373 करोड़ रुपयेओडिशा 1,429 करोड़ रुपयेपंजाब 1,516 करोड़ रुपयेराजस्थान 2,731 करोड़ रुपयेतमिलनाडु 4,813 करोड़ रुपयेतेलंगाना 2,508 करोड़ रुपयेकोविड-19 और लॉक डाउन की वजह से चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में देश के सभी राज्यों के पास अपने प्रशासनिक खर्च तक उठाने के लिए वित्त की कमी पड़ गई थी. इन परिस्थितियों को देखते हुए मोदी सरकार ने 17 मई 2020 को इस व्यवस्था की शुरूआत की थी. जिसके तहत ईज ऑफ डुइंग बिजनेस सुधार प्रक्रिया को पूरा करने वाले राज्यों को ओपन मार्किट से अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति होगी. प्रावधान किया गया था कि राज्यों को अपने जीएसटी का 2 फीसदी तक कर्ज लेने की अनुमति होगी. ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रिफॉर्म के अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करना, अर्बन लोकल बॉडी या यूटिलिटी रिफॉर्म और ऊर्जा क्षेत्र में रिफॉर्म करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया गया. अब तक 17 राज्य वैसे है जिसने कम से कम एक रिफॉर्म प्रक्रिया को पूरा करने में सफलता हासिल की है, जबकि 12 वैसे राज्य है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू करने में और 5 राज्य ऐसे है जिन्होंने लोकल बॉडी रिफॉर्म करने में उपलब्धि पाई है. रिफॉर्म लिंक्ड अतिरिक्त कर्ज अनुमति के तहत अब तक राज्यों को 74,773 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस व्यवस्था के तहत राज्यों के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं. राज्यों को सबसे पहले जिला स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को पूरा करना होगा. विभिन्न एक्ट के तहत कारोबार करने के लिए जरूरी लाइसेंस, मंजूरी, पंजीकरण प्रमाण-पत्र का रिन्यूएबल जैसे व्यवस्था को समाप्त करना होगा. कानून के तहत कंप्यूटराइज्ड सेंट्रल रेंडम इंस्पेक्शन सिस्टम को लागू करना होगा. साल में एक ही इंस्पेक्टर को जांच के लिए बार-बार एसाईन नहीं किया जाएगा. इंस्पेक्शन से पहले कारोबारियों को इंस्पेक्शन नोटिस दिया जाएगा. 48 घंटों के भीतर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को अपलोड करना होगा.