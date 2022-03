नई दिल्ली. देश में म्यूचुअल फंड को लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (Association of Mutual Funds in India-AMFI) ने एक इंटर्नशिप प्लान (Internship Plan) शुरू किया है. इसमें नए योग्य व्यक्तियों (New Qualifying Individuals) को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका मकसद नए सदस्यों को म्यूचुअल फंड ड्रिस्टीब्यूटर्स (MFD) के रूप में और बेहतर बनाना है.

दरअसल, देश में व्यक्तिगत एमएफडी की संख्या बढ़ाने के लिए नियामक सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox) परियोजना के तहत इंटर्नशिप प्लान चलाया जा रहा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से भी इसे मंजूरी मिली है. एम्फी का कहना है कि इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर बनेंगे बल्कि म्यूचुअल फंड की पहुंच भी बढ़ेगी.

इन लोगों को मिलेगा फायदा

इंटर्नशिप प्लान नए ग्रेजुएट, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए शुरू किया जा रहा है. इसका फायदा खास तौर पर उन्हें मिलेगा, जो विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर हुए हैं. जिन महिलाओं की नौकरी कोरोना काल में चली गई है, वे भी इसका लाभ उठा सकती हैं. ऐसे लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे, जो युवा हैं और अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं.

मिलेगा केवल ट्रेल कमीशन

इंटर्नशिप व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से आयोजित किया जाएगा. इस योजना के तहत एमएफडी बनने के इच्छुक व्यक्तियों के पास 12 महीने की अवधि के लिए एक विशिष्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के साथ एक विशेष पैनल और गठजोड़ होगा. सेबी के मौजूदा नियमों के अनुसार, एएमसी वितरकों को केवल ट्रेल कमीशन का भुगतान कर सकती है और किसी भी अग्रिम कमीशन की अनुमति नहीं है.

12 महीनों तक स्कॉलरशिप

नियामक सैंडबॉक्स पहल के तहत सेबी ने इन शर्तों में छूट के लिए एम्फी की अपील को स्वीकार कर लिया ताकि एएमसी प्रशिक्षु एमएफडी को उनके करियर के शुरुआती चरण के दौरान अधिकतम 12 महीनों के लिए उचित स्कॉलरशिप दिया जा सके.

