नई दिल्ली. सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana) के तहत पंजीकरण सुविधा को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 जून 2021 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च कर दिया गया है.

labour.gov.in पर लॉग इन करके आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में अधिक जानकारी ली जा सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ABRY के तहत रजिस्‍ट्रेशन सुविधा की तिथि बढ़ाने के बारे में ट्वीट किया है. ट्वीट में कहा गया, #ABRY के तहत पंजीकरण की सुविधा 31.03.2022 तक बढ़ा दी गई है.

Registration facility under #ABRY has been extended till 31.03.2022.#ABRY के तहत पंजीकरण सुविधा 31.03.2022 तक बढ़ा दी गई है।#EPFO #Employees pic.twitter.com/aYdiwG7pzc

