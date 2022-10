झटका! ऑटो-टैक्सी से सफर करना हुआ महंगा, इस राज्य में किराया बढ़ाने को मिली मंजूरी

नई दिल्ली. सीएनजी (CNG) की बढ़ती कीमतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी (Auto-rickshaw and Taxi) के किराये में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. संशोधित किराया ढांचे के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा के लिए शुरुआती 1.5 किलोमीटर दूरी के लिए न्यूनतम किराया (मीटर डाउन चार्ज) 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है. इस सीमा के बाद हरेक किलोमीटर पर किराये को 9.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया है.

बिना एयर कंडीशन (AC) वाली टैक्सियों के लिए न्यूनतम किराये के बाद यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपये देने होंगे. पहले यह शुल्क 14 रुपये प्रति किलोमीटर था. वहीं, एसी टैक्सियों के लिए लोगों को न्यूनतम किराये के बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने होंगे. पहले यह किराया 16 रुपये प्रति किलोमीटर था.

