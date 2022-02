Urad Dal Price: राहत! उड़द दाल की कीमत एक साल में घटी, जानिए क्या है रेट

नई दिल्ली. उड़द की दाल (Urad Dal) की कीमत पिछले एक साल में कम हुई है. सरकार का कहना है कि पिछले एक साल में उड़द दाल की औसत थोक कीमतों (Average Wholesale price) में 5 फीसदी की गिरावट आई है. एक सरकारी बयान में कहा गया है कि घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं (Essential Goods) की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं.

9,410.58 रुपये प्रति क्विंटल तक घटी है कीमत

उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, उड़द दाल का औसत थोक मूल्य 25 फरवरी, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 9,410.58 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि 25 फरवरी, 2021 को यह कीमत 9,904.39 रुपये प्रति क्विंटल थी. यह 4.99 फीसदी की गिरावट को बताता है.

Urad Dal price reports a sharp drop of 4.99% in All India Wholesale Price https://t.co/YkHj22xH34 @PIB_India @jagograhakjago @PiyushGoyalOffc pic.twitter.com/zAVUxalhOI

— PIB India_Consumer_Food (@PIBConsumerFood) February 25, 2022