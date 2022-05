एलआईसी के आईपीओ के लिए ‘ESBA’ सुविधा वाली बैंक शाखाएं रविवार को खुली रहेंगी: रिजर्व बैंक

मुंबई . भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि एलआईसी के आईपीओ के लिए ‘ESBA’ ( application supported through blocked amount in the account, खाते में ब्लॉक की गयी राशि के जरिये समर्थित आवेदन) सुविधा वाली बैंक शाखाएं रविवार को भी खुली रहेंगी. सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ बुधवार को खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों के लिए खुल गया.

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के आवेदनों को फाइनल करने के लिए ‘ESBA’ की सभी शाखाओं को रविवार यानी आठ मई को खोलने का आग्रह किया है. केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘इस आग्रह की समीक्षा के बाद ‘ESBA’ की सुविधा वाली बैंक शाखाओं को रविवार (आठ मई) को भी खोलने का निर्णय लिया गया हैं.’’

9 मई को बंद होगा

आम तौर पर ‘ESBA’ के जरिये निवेशक आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं. एलआईसी का आईपीओ नौ मई को बंद होगा और इसके लिए बोलियां सात मई को भी लगाई जा सकेगी. सरकार का लक्ष्य इससे अपने 3.5 फीसदी शेयरों की बिक्री करके 21,000 करोड़ रुपये जुटाना है. एलआईसी का आईपीओ नौ मई को बंद होगा.

पहले दिन 64 फीसदी सब्सक्राइब हुआ

कंपनी का इश्यू पहले दिन 64 फीसदी सब्सक्राइब हुआ है. खासकर पॉलिसीहोल्डर्स (Policy holders) कैटेगरी के शानदार आंकड़े सामने दिखे. पहले दिन दोपहर 12.30 बजे तक एलआईसी पॉलिसीहोल्डर्स कैटेगरी 100 फीसदी से ज्यादा सब्सक्राइब हो गई.

आज सब्सक्रिप्शन के डेटा की चर्चा करें, तो पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व कोर्ट 1.9 गुना सब्सक्राइब हुआ. वहीं, एलआईसी कर्मचारियों का कोटा भी पहले ही दिन पूरी तरह भर गया है. वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व कोटा में आज 57 फीसदी ही सब्सक्राइब हुआ. इस तरह देश के सबसे बड़े आईपीओ को पहले दिन निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है.

