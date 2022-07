नई दिल्‍ली. अगर आपको भी जुलाई में बैंक जाने की जरूरत महसूस हो रही है तो अपने ब्रांच पर विजिट करने से पहले यह जान लें कि इस महीने बैंकों में कितने दिन की छुट्टियां (Bank Holidays in July) रहेंगी. रिजर्व बैंक की ओर से जारी छुट्टियों की लिस्‍ट के मुताबिक, जुलाई में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होंगे.

दरअसल, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का विस्‍तार होने के बाद ग्राहकों को काफी सहूलियत हो गई है और अब उन्‍हें हर छोटी-मोटी बात के लिए बैंकों के चक्‍कर नहीं लगाने पड़ते. हालांकि, अब भी चेक, पासबुक, ड्राफ्ट जैसी सेवाओं से जुडे़ कई ऐसे काम हैं, जिन्‍हें पूरा करने के लिए आपको बैंक की ब्रांच तक जाना ही पड़ेगा. ऐसे में अगर आपको भी बैंक में कोई काम है तो वहां जाने से पहले यह जरूर देख लें कि कहीं बैंक में छुट्टियां तो नहीं हैं.

ये भी पढ़ें – PAN Aadhaar Card Link: पैन कार्ड को आज ही कर लें आधार से लिंक, कल से लगेगा दोगुना जुर्माना

रिजर्व बैंक तय करता है छुट्टियों की तिथि

रिजर्व बैंक हर कैलेंडर वर्ष में बैंकों में छुट्टियों की सूची जारी करता है. इसमें से कई अवकाश राष्‍ट्रीय स्‍तर के होते हैं, जिन अवसरों पर पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहती हैं. वहीं, कुछ अवकास स्‍थानीय या क्षेत्रीय स्‍तर के होते हैं, जिनके अवसर पर उससे जुड़े राज्‍यों में ही बैंक शाखाएं बंद होती हैं. अलग-अलग राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट भी अलग-अलग होती है.

तीन तरह के होते हैं बैंक अवकाश

आरबीआई के मुताबिक, बैंकों में छुट्टियों की सूची तीन तरह के अवकाश के आधार पर तैयार की जाती है. इसमें पहला है Holiday under Negotiable Instruments Act, दूसरा Holiday under Negotiable Instruments Act and Real-Time Gross Settlement Holiday और तीसरा Banks’ Closing of Accounts हॉलीडे होता है. इसके विभिन्‍न त्‍योहारों व अन्‍य अवसरों पर भी बैंकों में कामकाज ठप किया जाता है.

ये भी पढ़ें – GST Council: माल ढुलाई होगी सस्ती, छोटे कारोबारियों को मिली राहत

जुलाई में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

1 जुलाई : कांग (रथजात्रा)/ रथ यात्रा- भुवनेश्वर और इंफाल में बैंक बंद रहेंगे.

3 जुलाई : रविवार (साप्ताहिक अवकाश).

7 जुलाई : खर्ची पूजा- अगरतला में बैंक बंद रहेंगे.

9 जुलाई : शनिवार (महीने का दूसरा शनिवार), ईद-उल-अधा (बकरीद)

10 जुलाई : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

11 जुलाई : ईज-उल-अजा- जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

13 जुलाई : भानू जयंती- गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे.

14 जुलाई : बेन डिएनखलाम- शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

16 जुलाई : हरेला- देहरादून में बैंक बंद रहेंगे.

17 जुलाई : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

23 जुलाई : शनिवार (महीने का चौथा शनिवार)

24 जुलाई : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

26 जुलाई : केर पूजा- अगरतला में बैंक बंद रहेंगे.

31 जुलाई : रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

Tags: Bank Holiday, Bank holiday list, Business news in hindi, RBI