Bank Holidays: इस महीने 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, कोरोनाकाल में घर से बाहर निकलने से पहले चेक करें ये लिस्ट

नई दिल्ली. कोरोवायरस की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) से देशभर में कोहराम है. हालांकि, अब नए मामले कम हुए हैं, लेकिन अब भी लोगों को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है. फिर भी अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप जान लें किस दिन आप ये काम कर सकते हैं. जून में बैंक (Bank Holiday in June) 9 दिन बंद रहने वाले हैं. इन छुट्टियों की लिस्ट देखकर आप अपना जरूरी काम निपटा सकते हैं. तो आइए जानते हैं जून में कब-कब और क्यों बंद रहेंगे बैंक...



राज्यों के हिसाब से तय होती हैं छु्ट्टियां



रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से बैंक की छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holidays List) जारी की जाती है. इसमें राज्य के हिसाब से सभी बैंकों की छुट्टियां तय होती है. RBI की तरफ से जारी छुट्टियों के अनुसार, साप्ताहिक छुट्टियां और हॉलिडे मिलाकर जून के महीने में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे. जून माह में इस बार कोई बड़ा त्योहार नहीं है, इसलिए साप्ताहिक अवकाश के अलावा सिर्फ 3 स्थानीय त्योहार हैं, जिस दिन एकाध राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे.



6 जून- रविवार



12 जून- दूसरा शनिवार



13 जून- रविवार



15 जून- मिथुन संक्रांति व रज पर्व (इजवाल-मिजोरम, भुवनेश्वर में बैंक बंद रहेंगे)



20 जून- रविवार



25 जून- गुरु हरगोविंद जी की जयंती (जम्मू और श्रीनगर के बैंक बंद रहेंगे)



26 जून- दूसरा शनिवार



27 जून- रविवार



30 जून- रेमना नी (केवल इजवाल में बैंक बंद रहेंगे)



(नोट- छुट्टियों की लिस्ट RBI की बेवसाइट से ली गई है.)



