Bank Holidays: आगे 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, कोरोनाकाल में घर से बाहर निकलने से पहले देखें ये लिस्ट

कोरोना की दूसरी लहर (Second wave of corona) से देशभर में कोहराम है. हर दिन 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं. हालात को देखते हुए आजकल बैंक अपने कस्टमर्स को इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) के माध्यम का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, फिर भी बैंक से जुड़े कुछ कामकाज करने के लिए अपनी बैंक की नजदीकी शाखा (Bank Branch) में जाना जरूरी हो सकता है. ऐसे में बैंक जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि किन तारीखों पर बैंक की छुट्टी (Bank Holidays) है यानी बैंक बंद रहेंगे. हर महीने की तरह, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दी जाने वाली छुट्टियों के अनुसार, मई माह में कुछ विशेष अवसरों पर बैंक बंद रहेंगे.RBI की बेवसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holidays List May 2021) के अनुसार, मई में कुल 12 बैंक बंद रहेंगे. इसमें साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल है. हालांकि, कुछ छुट्टियां पहले ही बीत चुकी हैं. आठ छुट्टी अभी बाकी हैं यानी कि आने वाले दिनों में 8 दिन बैंक बंद रहेंगे. बता दें कि RBI की वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट में कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं जो स्थानीय राज्य स्तर पर ही प्रभावी होती हैं. यह छुट्टी सभी राज्‍यों में नहीं रहेगी क्‍योंकि कुछ त्‍योहार या उत्‍सव पूरे देश में एक साथ नहीं मनाए जाते हैं.<< 9 मई: रविवार (हर जगह)<< 13 मई: रमजान ईद (ईद-उल-फितर). इस दिन बेलापुर, जम्मू, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे.<< 14 मई: भगवान श्री परशुराम जयंती / रमजान ईद (ईद-उल-फितर) / बसवा जयंती / अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2021) इस दिन बेलापुर, जम्मू, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे.<< 16 मई: रविवार (हर जगह)<< 22 मई: चौथा शनिवार (हर जगह)<< 23 मई: रविवार (हर जगह)<< 26 मई: बुद्ध पूर्णिमा. इस दिन अगरतला, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.<< 30 मई: रविवार (हर जगह)