नई दिल्ली. अगले महीने यानी सितंबर में अलग-अलग जगहों पर बैंक करीब 12 दिन बंद रहेंगे. इसलिए अगर आपको भी अगले महीने बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने हैं तो बैंक की छुट्टियों (Bank Holidays) की लिस्ट जरूर चेक कर लें. कहीं ऐसा न हो कि जिस दिन आप ब्रांच जाएं, उस दिन बैंक में अवकाश हो और आपको बैरंग लौटना पड़े.

रिजर्व बैंक हर कैलेंडर वर्ष में बैंकों की छुट्टियों की लिस्‍ट जारी करता है. इसमें से कई अवकाश राष्‍ट्रीय स्‍तर के होते हैं. उस दिन पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहती हैं. वहीं, कुछ अवकाश स्‍थानीय या क्षेत्रीय स्‍तर के होते हैं. उन दिनों को केवल उससे जुड़े राज्‍यों में ही बैंक शाखाएं बंद होती हैं. अलग-अलग राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट भी अलग-अलग होती है.

3 तरह के होते हैं अवकाश

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, बैंकों में छुट्टियों की सूची तीन तरह के अवकाश के आधार पर तैयार की जाती है. इसमें पहला है Holiday under Negotiable Instruments Act, दूसरा Holiday under Negotiable Instruments Act and Real-Time Gross Settlement Holiday और तीसरा Banks’ Closing of Accounts हॉलीडे होता है.

सितंबर होलीडे लिस्‍ट

1 सितंबर, 2022 – गणेश चतुर्थी के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी.

4 सितंबर, 2022 – रविवार का साप्ताहिक अवकाश.

6 सितंबर, 2022 – विश्वकर्मा पूजा पर झारखंड में बैंक बंद रहेंगे.

7-8 सितंबर, 2022 – ओणम के चलते तिरुवनंतपुरम, कोच्ची में बैंक बंद.

9 सितंबर, 2022 – इंद्रजाता पर गंगटोक में बैंक नहीं खुलेंगे.

10 सितंबर, 2022 – श्री नरवना गुरु जयंती पर तिरुवनंतपुरम, कोच्ची में बैंकों में अवकाश रहेगा.

11 सितंबर, 2022 – रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

18 सितंबर, 2022 – रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगें.

21 सितंबर, 2022 – श्री नारायणा गुरु समाधि दिवस के चलते तिरुवनंतपुरम, कोच्ची में बैंक बंद रहेंगे.

24 सितंबर, 2022 – चौथे शनिवार की वजह से बैंकों में अवकाश रहेगा.

25 सितंबर, 2022 – रविवार का साप्ताहिक अवकाश.

26 सितंबर, 2022 – नवरात्र‍ि स्‍थापना पर जयपुर और इंफाल में बैंकों की छुट्टी रहेगी.

