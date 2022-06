नई दिल्‍ली. जून महीने की शुरुआत होते ही कई तरह के बदलाव लागू हो गए हैं. साथ ही रिजर्व बैंक ने देश के सरकारी बैंकों की छुट्टियों की लिस्‍ट भी जारी कर दी है. जून में इस बार कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में आप बैंक जाने की सोच रहे तो इस महीने जरा छुट्टियों की लिस्‍ट देखकर जाइएगा.

आरबीआई की ओर से जारी चार्ट के अनुसार, जून में 6 साप्‍ताहिक अवकाश यानी शनिवार-रविवार के अलावा 6 दिन और बैंक बंद रहेंगे. ये छुट्टियां सिर्फ सरकारी बैंकों पर ही नहीं बल्कि निजी, विदेशी, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों पर भी लागू होंगी. आरबीआई हर साल तीन कैटेगरी में बैंकों की छुट्टियां निर्धारित करता है. इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Real-Time Gross Settlement Holiday और Banks Closing of Account जैसी कैटेगरी शामिल हैं.

हर राज्‍यों में अलग कारणों से रहती है बंदी

रिजर्व बैंक की ओर से जारी छुट्टियों की सूची वैसे तो सभी राज्‍यों के सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होती है, लेकिन कुछ छुट्टियां विशेष तौर पर एक या एक से अधिक राज्‍यों में ही लागू होती हैं. यही नियम इस महीने भी लागू होंगे जिससे कई छुट्टियां पूरे देश में होने के बजाए किसी खास राज्‍य में ही मनाई जाएंगी. इस बार भी कई राज्‍यों में विशेष अवसर की छुट्टियां रहेंगी. ऐसे में उस राज्‍य को छोड़कर अन्‍य जगह बैंक खुले रहेंगे.

इस दिन पड़ेंगे शनिवार-रविवार

जून में कुल मिलाकर चार रविवार और दो शनिवार पड़ रहे हैं. चूंकि, दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, लिहाजा सिर्फ रविवार और शनिवार की ही 6 छुट्टियां मिलेंगी. इस महीने 5 जून को रविवार, 11 जून को दूसरा शनिवार, 12 जून को रविवार, 19 जून को फिर रविवार, 25 जून को चौथा शनिवार और 26 जून को फिर रविवार की छुट्टियां रहेंगी.

अन्‍य छुट्टियों पर भी 6 दिन बंद रहेंगे बैंक

-2 जून को महाराणा प्रताप जयंती और तेलंगाना स्थापना दिवस है. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे.

3 जून को श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहादत दिवस है और इस दिन सिर्फ पंजाब में बैंक बंद रहेंगे.

14 जून को संत गुरु कबीर की जयंती के मौके पर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और ओडिशा में छुट्टियां रहेंगी.

15 जून को राजा संक्रांति और गुरु हरगोबिंद जी का जन्मदिन है. इस कारण ओडिशा, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर के बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

22 जून को खारची पूजा के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे.

30 जून को भी रेमना नी त्‍योहार की वजह से सिर्फ मिजोरम में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी.

आपको आगे की भी बैंक छुट्टियों की जानकारी चाहिए तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी लिस्‍ट देख सकते हैं. https://rbi.org.in/Scripts/HolidayMatrixDisplay.aspx पर आपको हर महीने और हर राज्य के बैंक की छुट्टियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी.

